Faenza, Rosso: Bassi eletta Capo Rione, Caselli nominato Capitano

Venerdì sera il rione Rosso ha vissuto un momento significativo della propria storia: si sono infatti tenute le elezioni straordinarie per la carica di Capo Rione e Capitano, rese necessarie dalle dimissioni di Gianluca Maiardi. Nonostante si trattasse di una tornata elettorale fuori calendario e con una sola candidatura in corsa, la risposta del popolo rionale è stata sorprendente: ben 111 votanti, un segno tangibile di partecipazione, senso di appartenenza e volontà di costruire insieme il futuro del rione.

A presentarsi come candidata Capo Rione è stata Cristina Bassi, figura storica e presenza costante nelle attività rionali, da sempre punto di riferimento per entusiasmo, dedizione e spirito di servizio. Al suo fianco, come Capitano, la scelta è ricaduta su Edoardo Caselli, già membro del Consiglio direttivo uscente e profondo conoscitore della vita rionale.

Il responso delle urne è stato chiaro: il popolo del Rione ha espresso un forte sostegno ai candidati, che hanno ottenuto 75 preferenze, superando il quorum dei due terzi richiesto al primo turno, fissato a 74 voti. Un risultato netto, che conferma la fiducia e la stima riposte in questa squadra.

«Con grande soddisfazione» il rione ha eletto la sua settima Capo Rione, e per la prima volta nella storia del Palio del Niballo questo ruolo sarà ricoperto da una donna: Cristina Bassi.

«Un traguardo simbolico e potente, che rappresenta un motivo di orgoglio ulteriore per un rione che da anni mette al centro valori come inclusione, partecipazione ed uguaglianza - viene sottolineato -. Il rione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Gianluca Maiardi per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto durante gli anni del suo mandato: un contributo prezioso che ha rafforzato la comunità e lasciato un segno importante nella vita rionale. Con l’elezione di Cristina ed Edoardo si apre ora un nuovo capitolo, animato da entusiasmo, responsabilità e spirito di comunità».

La loro guida accompagnerà il rione fino alle regolari elezioni del prossimo anno, con l’obiettivo di «proseguire nel solco della tradizione e allo stesso tempo guardare con fiducia al futuro».

Si ricorda a tutti i soci che lunedì 1 dicembre dalle 19 alle 23 si terranno le elezioni per i 7 Consoli e 1 Magistrato (posto lasciato libero a seguito dell’elezione di Cristina come Capo Rione).