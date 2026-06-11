Faenza, rissa fra ragazzine 13enni sotto il lancio di sedie, scatta il “Daspo” per alcuni minori VIDEO

FAENZA. Scene di ordinaria follia tra ragazzini di appena 13 anni. Sabato pomeriggio alla piscina comunale di Faenza due ragazze minorenni si sono accapigliate sotto lo sguardo di coetanei che anziché separarle le hanno aizzate e hanno fatto partire un lancio di sedie e altri oggetti in direzione delle due contendenti. La scena è stata ripresa da almeno due video ed è stata segnalata alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La società che gestisce la piscina ha fatto sapere che ai protagonisti dell’episodio sarà interdetto l’ingresso. Un Daspo che riguarda la piscina e la zona circostante. Alcuni di loro sono stati riconosciuti come protagonisti di altri episodi simili a Faenza.