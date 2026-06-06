Faenza, ripartono le interviste-spettacolo condotte da Gene Gnocchi

“L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo”: la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi torna ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo internazionale delle ceramiche (o nella sala “Interrato”, in caso di maltempo), in orario aperitivo.

Gli ospiti dell’edizione 2026 saranno: Angelo Branduardi (2 luglio), Matteo Bassetti (9 luglio), Paola Iezzi (16 luglio), Enzo Miccio (23 luglio), Enzo Iacchetti (30 luglio).

«Siamo molto felici di riproporre “L’AperiGene” anche quest’anno - dichiara il comico alla presentazione -. Ci aspettano cinque serate all’insegna di risate, leggerezza e pure qualche domanda “per il verso”, come mi dice sempre mia moglie. Credo che la compagnia sia ottima, perché tutti e cinque gli ospiti invitati sono persone di grande esperienza, ma ironiche e pronte a mettersi in gioco, disposte a passare dal discorso serio a quello scherzoso».

Elemento centrale della rassegna rimane sempre il coinvolgimento del pubblico che, con le sue domande, è il vero co-protagonista degli appuntamenti. «La convivialità è e resta la finalità della nostra iniziativa» sottolinea Gnocchi.

Cosa si può fare, acquistando il biglietto dell’AperiGene? Un unico biglietto dà la possibilità di partecipare a tre attività.

Dalle 17.30 si può visitare in autonomia il Museo, oppure partecipare alla visita guidata condotta dal personale del museo. Ogni giovedì, focus su di una particolare sezione espositiva (i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria a info@nandoeventi.it oppure con messaggio whattsapp: 335 6273866).

Alle 18 apre il buffet e si può fare l’aperitivo. Alle 19 inizia l’intervista spettacolo.

Oltre alla visita guidata, questa edizione vede anche altre due novità: la presenza della Cantina Ca’ Lunga di Imola (un’azienda vinicola storica, fondata nel 1961) che gestirà il buffet dei vini; e dell’azienda Reclame di Alberto Biagi che omaggerà il pubblico con i suoi gadget.

Il costo del biglietto è di 26 euro (adulti); 5 euro (under 18); gratuito per titolari di disability card, persone con disabilità >/= 67%, o non autosufficienti e un accompagnatore. I biglietti sono acquistabili solamente online sul portale www.aperigene.com oppure sulla piattaforma www.evients.com.

Si segnala, infine, che anche quest’anno “L’AperiGene” è incluso nel “Progetto cultura” riservato ai soci della Bcc ravennate forlivese e imolese. I voucher omaggio riservati ai soci devono essere richiesti sul portale soci della Bcc https://soci.labcc.it/ e poi comunicati alla segreteria info@nandoeventi.it per la regolare emissione del biglietto.