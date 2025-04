Faenza, Rionilandia: visita alle scuderie, esibizioni di cavalieri e sbandieratori, giochi per bambini

Avvicinare i faentini al mondo del palio, agli sport equestri e alle giostre cavalleresche. In tale ottica torna domenica “Rionilandia - Dove giocano i rioni”, appuntamento al Centro civico rioni dove scuderie, piste di prova e parco saranno aperti alle famiglie e al pubblico per trascorrere un piacevole pomeriggio. Si potrà assistere alle esibizioni dei cavalieri e dei giovani sbandieratori e, accompagnati dagli addetti, si potranno visitare le scuderie con i cavalli pronti a sfidarsi nelle due sfide di giugno: Bigorda d’oro il secondo sabato, e il Niballo l’ultima domenica del mese.

La manifestazione, voluta dalla Cooperativa dei Manfredi e organizzata assieme al Comitato giovani rionali, con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di Amico Cavallo asde degli addetti alle scuderie di borgo Durbecco, rione Giallo, rione Nero, rione Rosso e rione Verde, caratterizza il periodo precedente l’apertura delle ostilità e le giostre in programma quest’anno.

«Rionilandia - fa sapere l’organizzazione - offre a tutti la possibilità di entrare liberamente al Centro civico e di godere il contatto con i protagonisti del Palio, in un periodo fuori dai conflitti agonistici, ma anche di assaporare l’attrazione naturalistica della zona pedecollinare, alla periferia sud di Faenza in località Graziola, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta.

Dalle ore 15 in poi l’evento offrirà la possibilità ai bambini di partecipare ai giochi all’aperto: sarà consegnata una tessera su cui raccogliere i timbri dei rioni che una volta completata darà titolo a biglietti omaggio per la Bigorda d’Oro da consegnarsi agli accompagnatori.

Non mancheranno laboratori a tema, mentre gli istruttori di “Amico cavallo” saranno disponibili per interazioni con i quadrupedi. I più piccoli potranno cavalcare un pony e un asinello.

Intorno alle 17.30 alcuni cavalieri daranno vita ad una simulazione del Palio sulla pista di allenamento che riflette quella dello stadio Bruno Neri. Dopo essere stata rilanciata nel 2018, Rionilandia fu interrotta dalla pandemia e, nel 2023, dallo shock delle inondazioni di maggio. Lo corso anno l’impianto è stato sottoposto a lavori di manutenzione per renderlo più accogliente e idoneo a promuovere azioni di valorizzazione finalizzate ad avvicinare maggiormente la collettività e il pubblico all’affascinante mondo del palio, dei cavalli e più in generale della pratica equestre, in un’ottica sportiva, sociale, culturale e in futuro, possibilmente turistica.