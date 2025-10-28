Faenza, riempie di botte l’anziano padre per estorcergli denaro: 47enne in carcere

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Faenza hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano di 47 anni.

La misura, disposta dal Giudice per la Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, è stata emessa in quanto il 47enne è gravemente indiziato dei reati di lesioni aggravate ed estorsione nei confronti del padre ultraottantenne.

Le liti tra i due perduravano da tempo, verosimilmente per motivi economici, ma i gravi fatti per i quali è stato richiesto l’intervento delle Volanti della Polizia di Faenza, risalgono a pochi giorni fa, quando il figlio, in seguito all’ennesimo rifiuto ricevuto dal padre di elargirgli del denaro, lo colpiva ripetutamente procurandogli gravi lesioni al torace. Alla luce degli elementi emersi, e constatata la particolare pericolosità dell’uomo, veniva disposta la misura della custodia in carcera, a cui è stata data esecuzione ieri con conseguente associazione del responsabile presso la Casa Circondariale di Ravenna.