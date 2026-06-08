Faenza, riempie di botte il padre ultraottantenne: allontanato dalla casa familiare

Nel pomeriggio di sabato scorso, la Polizia di Stato di Faenza ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nei confronti di un 44enne del luogo.

L’uomo, rintracciato presso l’abitazione, è gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dell’anziano genitore, fatti culminati anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, in una aggressione avvenuta circa alla metà del mese di maggio, quando l’ultraottantenne ha riportato contusioni ed escoriazioni alle mani e gambe.

All’esito di immediata indagine svolta dagli operatori del Commissariato manfredo, che hanno raccolto elementi indiziari e probatori anche acquisendo materiale video fotografico, su richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna ha emesso la misura di allontanamento che è stata applicata con la modalità di controllo attraverso il braccialetto elettronico.