Faenza, ricostruzione post-alluvione: via ai finanziamenti agevolati per i danni gravi

Arriva una svolta fondamentale per la ricostruzione dei privati colpiti dal maltempo nell’Unione della Romagna Faentina. Sul sito dell’ente è stata infatti pubblicata l’Ordinanza n. 63 del Commissario straordinario, che regola l’erogazione dei contributi dedicati ai danni gravi superiori ai 30mila euro per le famiglie e ai 50mila euro per le attività economiche e sociali. Il meccanismo si basa sul finanziamento agevolato garantito dallo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti e assistito da credito d’imposta, coprendo interventi di riparazione o delocalizzazione.

A partire dalle ore 10:00 di domani, 13 agosto 2026, i richiedenti dovranno indicare già al momento della domanda l’istituto di credito prescelto tra quelli convenzionati per l’apertura di un conto vincolato senza costi aggiuntivi. La banca provvederà poi a pagare direttamente le imprese e i professionisti incaricati, oppure a rimborsare il cittadino se le spese sono state anticipate, con erogazioni a stati di avanzamento lavori o in un’unica soluzione. L’efficacia operativa e l’apertura formale delle domande saranno formalizzate a breve dai Sub-commissari regionali, mentre sul portale dell’Unione Faentina sono già consultabili tutti i dettagli tecnici del provvedimento.