Faenza ricorda l’alluvione con la “Cerimonia del Fango”. Cortei in centro sotto la pioggia e l’antico cerimoniale del Drago

Il primo anniversario dell’alluvione è stato commemorato a Faenza con la “Cerimonia del Fango”: un rito collettivo popolare di elaborazione del flagello. Anche il clima con temporali sparsi di grande intensità ha riportato a quel tragico 16 maggio dello scorso anno. Da sette luoghi simbolo del disastro sono partiti altrettanti cortei diretti in piazza del Popolo, luogo culminante del cerimoniale durante il quale è stato rispolverato anche l’antico cerimoniale del Drago, in auge nel periodo dei Manfredi per invocare un aiuto divino e ottenere protezione dai flagelli.