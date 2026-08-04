Faenza, ricercato per droga, scappa per le vie del centro e perde le scarpe: arrestato e portato in carcere

Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato a Faenza un uomo gravato da un ordine di carcerazione in forza del quale dovrà scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione per una precedente condanna per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato riconosciuto dai poliziotti del Commissariato di Faenza nell’ambito di attività di controllo del territorio in Piazza San Francesco: alla loro vista si è dato alla fuga tentando di dileguarsi lungo le vie del centro di Faenza, con una prolungata corsa a piedi, perdendo anche le scarpe. Veniva tuttavia inseguito ed infine raggiunto e fermato dai poliziotti. Dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Ravenna.