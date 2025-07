Faenza, ricco cartellone di eventi estivi con musica all’aperto

Un ricco cartellone estivo di musica all’aperto è al decollo con il mese di luglio in occasione del quarantennale di Faenza Rock e del trentennale del Mei. Il calendario è stato presentato ieri dal vicesindaco Andrea Fabbri e dal promoter Giordano Sangiorgi, presente anche il cantante Gaetano Berbarito e alcuni sponsor coinvolti nelle iniziative.

In attesa del Ferragosto sotto le stelle (il 14 agosto), si parte domenica 6, in piazza della Molinella, quando alle 21 farà tappa a Faenza il concerto del Giardino dei semplici, celebrativo dei 50 anni di carriera: il complesso, nato negli anni 70, vanta il primato di una formazione rimasta immutata nel tempo. L’ingresso è a offerta libera in beneficenza. Il gruppo musicale ha segnato un’epoca indimenticabile nel panorama italiano, i loro successi sono tuttora un patrimonio nostalgico dei tanti che li applaudirono all’apice del successo, ottenuto con brani che sono pietre miliari, allora incise sui vinili, come M’innamorai, Tu ca nun chiagne, Angela, Miele e tanti altri, popolarissimi. Furono protagonisti ai Festivalbar e fecero parte di quell’affascinante esplosione di complessi pop-indi a sfondo melodico che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana: i Nuovi Angeli, i Cugini di Campagna, Gli Alunni del Sole, La Bottega dell’Arte.

In quegli anni, o giù di lì, ne nacquero davvero tantissimi, tutti autori di hit acclamate dal pubblico con sconfinamenti e contaminazioni in diversi generi musicali: i Formula 3 , i New Trolls, i Goblin, la Premiata Forneria Marconi, i Giganti, le Orme, i Camaleonti, i Collage, i Nomadi, i Dik Dik, l’Equipe 84, i Santo California, Franco Quarto e Franco Primo, i Delirium, i Pooh e altri.

Il concerto del Giardino dei Semplici farà quindi compiere un entusiasmante tuffo in un passato che molti riscoprono ora, e ai cui suoni si ispirano anche interpreti moderni. Il Giardino dei semplici, prima del concerto (ore 18.45) sarà al ristorante Monte Brullo per firmare autografi. scattare selfie e incontrare i fans.

Ma c’è dell’altro: durante i “Martedì d’estate” (il calendario 8, 15 e 22 luglio) Faenza Rock sarà stabile al Caffè il Moro, in piazza Martiri della Libertà dove ospite della prima serata sarà il sosia di “Spiderman” ovvero Valentino Moi, che tanto ha fatto parlare di sé per le bizzarre apparizioni a Faenza.

Per quanto riguarda Ferragosto sotto le stelle saranno protagonisti “Gaetano, Raffaele e Gli Amici”: musica italiana a “360 note” con ospiti dal Pavone D’oro e da Faenza Rock.

Il Mei è programmato dal 3 al 5 ottobre, ma prima, il 17 settembre a Monte Brullo, sarà assegnato il Premio Arte Tamburini (sesta edizione).

Intanto a Faenza, presso la sede del produttore dei “Santa Balera” Giordano Sangiorgi, è arrivata una graditissima lettera da Buckingham Palace, in cui re Carlo ringrazia il gruppo per il dono di un Cd, avvenuto durante la visita a Ravenna: «Vi si legge l’entusiasmo e la grande attenzione della casa reale verso la tutela del nostro patrimonio musicale, il liscio, il folk e la musica romagnola. Ne siamo orgogliosi» ha riferito Sangiorgi.