Faenza, riapre il mini autodromo delle Ceramiche

Il mini-autodromo delle Ceramiche di Faenza riapre ufficialmente i battenti domani. L’impianto di via Saviotti, situato nel Borgo Durbecco, torna in funzione dopo un importante intervento di riqualificazione strutturale che ha visto il rifacimento completo del manto della pista.

I lavori, coordinati dal Settore Lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, hanno permesso di sanare le fessurazioni e le crepe che compromettevano la regolarità del tracciato, restituendo piena funzionalità e sicurezza a una struttura considerata un’eccellenza nel panorama nazionale del modellismo radiocomandato.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 8 con una serie di turni di prova e sessioni cronometrate da dieci minuti ciascuna, nelle quali si alterneranno i piloti iscritti. Le categorie ammesse alla manifestazione spaziano dalla Entry Level, pensata specificamente per i neofiti e per i più giovani con una velocità massima limitata a 45 chilometri orari, fino alle più prestigiose e performanti Formula 1, LMH, FWD, Stock e Libera. Alle ore 11 l’attività in pista si fermerà temporaneamente per consentire lo svolgimento della cerimonia ufficiale di inaugurazione.

«Domenica – spiegano l’assessora allo Sport, Martina Laghi, e il vicesindaco Andrea Fabbri – inauguriamo la pista di via Saviotti, uno spazio dedicato al modellismo dove abbiamo completato un importante intervento di ripristino dell’asfalto. Siamo davvero felici di aver restituito piena funzionalità a questo impianto. Siamo soddisfatti di aver contribuito a rinnovare un’area sportiva diversa dal solito, che riqualifica un circuito così importante e di riferimento per quello che è un vero e proprio sport, capace di attirare tantissimi appassionati e di valorizzare una specialità che conta pochissime strutture analoghe sul territorio nazionale. Un ringraziamento sentito va al Faenza RC Team, l’associazione che gestisce lo spazio e lo fa vivere tutto l’anno con iniziative e competizioni capaci di attrarre appassionati da ogni parte d’Italia».

La manifestazione di domenica non si configurerà come una gara a squadre tradizionale, bensì come un serrato “Time Attack”, una formula in cui i concorrenti si sfideranno esclusivamente sulla ricerca del miglior tempo sul giro secco, differenziato per ciascuna tipologia di vettura.

L’evento ha richiamato l’attenzione di piloti provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero. Tra i partecipanti di rilievo Michal Orlowski, pilota polacco dal palmarès straordinario che vanta il titolo di campione mondiale Ifmar e sette titoli di campione europeo Efra. La sua partecipazione eleverà l’inaugurazione manfreda al palcoscenico internazionale. La giornata si concluderà alle 19 con la premiazione dei migliori tempi sul giro per ogni categoria e con l’estrazione dei premi previsti dal comitato organizzatore.