Faenza, riaperto il ponte delle Grazie e inaugurato il ponte Bailey. Figliuolo: “Ci sono persone che hanno l’assegno in mano”

Nella giornata di oggi, al termine di una breve cerimonia, è stata riaperta la viabilità tra i due nuclei storici della città di Faenza, il centro e il Borgo Durbecco attraverso il nuovo ponte provvisorio di tipo Bailey e il Ponte delle Grazie che era stato chiuso al traffico veicolare a maggio del 2023 dopo le due alluvioni che ne avevano minato pesantemente l’impalcato. Per quanto riguarda il ponte Bailey, questo è stato realizzato a una trentina di metri verso monte rispetto al Ponte delle Grazie, unendo le due rive del fiume Lamone tra via Renaccio e via Ugo Piazza.

A sorpresa anche il generale Figliuolo

All’inaugurazione a sorpresa era presente anche il commissario straordinario all’alluvione Francesco Paolo Figliuolo. “I rimborsi? ci sono delle persone che hanno l’assegno in mano...”. Lo rivendica con forza Figliuolo, che sottolinea: “Ho già firmato un po’ di erogazione di rimborsi per i privati e sono proprio contento. C’è Cesena, c’è Faenza, ci sono altre cittadine”, dice Figliuolo rispondendo ai cronisti. “Vuol dire - aggiunge- che la macchina è oleata, funziona, i fondi ci sono e noi andiamo avanti a erogare.

Ogni tanto mi mandano Whattsapp e io autorizzo con i sistemi informativi”. Per quanto riguarda i fondi, “abbiamo 630 milioni, in questo momento un po’ erosi perché ho cominciato a rimborsare.

Posso dire che ho rimborsato il 50% di quanto riconosciuto, poi con la nuova ordinanza arriveremo direttamente al 100%”.

Figliuolo ha ringraziato pubblicamente la struttura commissariale per il lavoro fatto in questi mesi, nove dalla sua nomina da parte del Governo Meloni. “Non so se negli annali dopo nove mesi, che potrebbero sembrare tanti, ci siano stati dei rimborsi”, osserva poi.

Intanto il Comune di Vedelago, in provincia di Treviso dona 4.500 euro ai Comuni di Conselice e di Sant’Agata sul Santerno.

Dal Veneto, il sindaco Giuseppe Romano e il vicesindaco Giorgio Marin, assieme al presidente Ivano Pozzobon e al vicepresidente Daniele Callegari della Pro Loco e a Oscar Sbrissa e Domenico Innocente del Gruppo Alpini di Vedelago, si sono recati nel ravennate per consegnare di persona l’assegno. La cifra arriva da una cena di beneficenza organizzata lo scorso 29 agosto a Vedelago dal comune, in collaborazione con varie realtà associative locali.

Come cambia la viabilità a Faenza

Tornando a Faenza, ecco le modifiche alla viabilità adottate con una ordinanza specifica

Via Renaccio, dopo i lavori di realizzazione del muro di contenimento, da questa mattina è stata riaperta al traffico in entrambe i sensi di marcia per tutta la sua lunghezza, dal ponte Rosso all’intersezione con via Lapi.

Sempre in via Renaccio:

all’intersezione con via Lapi circolazione regolata a rotatoria con ‘dare precedenza’ per i veicoli che si immettono in rotatoria;

◦ in corrispondenza della rampa di accesso al ponte Bailey: per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze obbligo di proseguire dritto, per i veicoli circolanti con direzione di marcia Firenze – Ravenna obbligo di proseguire dritto per velocipedi, veicoli aventi una massa superiore a 10 tonnellate, veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri;

◦ nel parcheggio situato tra la carreggiata principale e l’argine del fiume Lamone istituzione di 2 posteggi riservati ai veicoli in uso alle persone invalide esponenti l’autorizzazione di cui all’art. 188 del C.d.S.;

• ponte Bailey:

◦ senso unico di marcia per tutti i veicoli a motore con direzione Bologna – Forlì;

◦ limite massimo di velocità 30 Km/h;

◦ transito vietato a pedoni, velocipedi, veicoli aventi una massa superiore a 10 tonnellate, veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri;

• via Ugo Piazza:

◦ istituzione di posteggi riservati alla autovetture negli spazi;

• via Torretta:

◦ limite massimo di velocità 30 Km/h;

◦ divieto di transito per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate eccetto autobus con portata massima non superiore a 7,5 tonnellate;

• piazza Lanzoni:

◦ nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 13 senso unico di marcia con direzione Bologna – Forlì;

◦ nel tratto compreso tra il ponte delle Grazie e il civico 13 istituzione di posteggi riservati alla autovetture negli spazi;

◦ in prossimità del civico 13 posteggio riservato ai veicoli in uso alle persone invalide esponenti l’autorizzazione di cui all’art. 188 del C.d.S.;

◦ in corrispondenza del civico 13 attraversamento pedonale;

◦ in corrispondenza del civico 10 istituzione di un posteggio destinato ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci per il carico e lo scarico per 20 minuti mediante l’indicazione dell’ora di arrivo (disco orario);

◦ all’intersezione con via Torretta per i veicoli circolanti in piazza Lanzoni istituzione di fermarsi e dare precedenza (STOP);

• ponte delle Grazie:

◦ senso unico di marcia per tutti i veicoli a motore con direzione Forlì - Bologna;

◦ limite massimo di velocità 30 Km/h;

◦ divieto di transito per tutti i veicoli con portata massima superiore a 3,5 tonnellate eccetto autobus con portata massima non superiore a 7,5 tonnellate;

◦ nel percorso rialzato sul lato Ravenna divieto di transito;

◦ nel percorso rialzato sul lato Firenze del ponte transito vietato ai velocipedi e consentito ai pedoni in entrambi i sensi di marcia;

◦ sul lato Ravenna della carreggiata istituzione di corsia per velocipedi con senso unico di marcia con direzione Forlì – Bologna;

◦ sul lato Firenze della carreggiata istituzione di corsia per velocipedi con senso unico di marcia con direzione Bologna – Forlì.