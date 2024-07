Faenza, rassegna sulle relazioni e l’identità di genere

Inizia oggi la rassegna mensile di film a ingresso libero dedicata alle relazioni e all’identità di genere, un percorso cinematografico che continuerà fino a dicembre per promuovere un dibattito collettivo su questi importanti temi. Infatti, ogni proiezione sarà seguita da un momento di confronto insieme a psicologhe, operatrici, volontarie ed esperte che si occupano di violenza di genere, dinamiche relazionali, diritti delle donne e delle persone Lgbtqia+.

Il primo appuntamento è in programma stasera alle 21.30 all’Arena Cinema Europa (corso Europa 79, Faenza). Sarà proiettato “L’affido. Una storia di violenza” (2017, Francia) sul tema dell’affido congiunto, la violenza intrafamiliare e la violenza assistita. Il film è stato premiato con il Leone d’Argento, il Leone del Futuro ed il Premio opera prima “Luigi De Laurentiis” alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, per il racconto della violenza, delle paure taciute e delle minacce nascoste che migliaia di donne vivono in tutto il mondo.

Sarà possibile approfondire il dibattito a seguito della proiezione grazie al commento a cura di Valentina Montuschi, psicologa e psicoterapeuta presso Sos Donna.

La rassegna è promossa dagli assessorati dei comuni dell’Unione con il servizio Politiche di genere dell’Unione della Romagna Faentina ed è inserita nel progetto “DifferenziAMOci al plurale”, finanziato con il contributo della Regione. La rassegna è stata realizzata in collaborazione con Cinema Europa, Servizio Fenice - Sos Donna, Cineclub Raggio Verde, Un secco no, Centro MeTra - Dipartimento di Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna. Saranno coinvolte le relatrici Somayeh Haghnegahdar (documentarista iraniana), Porpora Marcasciano e Sara De Giovanni (Centro di documentazione “Flavia Madaschi”, Cassero Lgbtqia+Center), una referente dell’Associazione Women e Maria Chiara Risoldi, psicoterapeuta che collabora con la Casa delle Donne (Bo). Altre informazioni sul sito dell’Unione Faentina.