Faenza, rapina il negozio etnico spruzzando spray al peperoncino alla titolare: catturato in pochi minuti dai Carabinieri

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Faenza, hanno arresto un 29enne della zona, responsabile di una rapina ai danni di un negozio etnico del centro cittadino. L’uomo è entrato nel negozio fingendosi un cliente e, dopo aver spruzzato negli occhi della titolare uno spray al peperoncino di libera vendita, si è impossessato di circa 30 euro che erano nella cassa, per poi scappare via. I clienti presenti al momento della rapina e diversi commercianti della zona hanno subito avvertito i Carabinieri che, con tempestività e conoscenza del territorio, in pochi minuti sono riusciti a rintracciare e fermare il rapinatore. L’uomo è stato accompagnato in Caserma e, dopo che i militari hanno ricostruito i fatti, arrestato per rapina. La titolare del negozio, a cui sono stati riconsegnati i soldi, è stata medicata al Pronto Soccorso dove per fortuna gli sono state riscontrate solo delle lievi lesioni. Il 29enne, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.