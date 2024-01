Faenza, raccolta differenziata in netta crescita nonostante l’alluvione

A quasi un anno dall’attivazione del ‘porta a porta’, il bilancio sulla raccolta differenziata a Faenza è più che lusinghiero, nonostante le criticità operative emerse durante gli eventi alluvionali di maggio. I dati non ancora ufficiali della raccolta differenziata del 2023, sfiorano infatti il 70% medio su base annua, contro il 60,40 dell’anno precedente, registrando un sensibile aumento. Nonostante il Comune di Faenza sia stato il più penalizzato dall’alluvione, l’incremento nel corso dell’anno è stato progressivo, con una percentuale media di oltre il 76% da settembre a dicembre.

“La metodologia adottata per ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti e per aumentare la percentuale di materiale avviato a riciclo funziona – afferma l’assessore con delega all’Ambiente del Comune di Faenza, Luca Ortolani –; tuttavia, gli effetti dell'alluvione, con le montagne di rifiuti raccolti dalle nostre strade per tutto il 2023, hanno pesato sul calcolo finale della percentuale. Siamo convinti però che gli importanti risultati raggiunti ci permetteranno di centrare l'obiettivo sfidante della Legge Regionale che fissa a oltre l'84% la raccolta differenziata sul nostro territorio. Per incentivare questo sforzo abbiamo pensato ad alcune modifiche del servizio in termini di potenziamento e assestamento che saranno riportate dettagliatamente nei nuovi calendari del 2024”.

Fine raccolta stradale emergenziale il 29 febbraio 2024

Anche la fase emergenziale post alluvioni di maggio sta volgendo al termine: Hera continuerà a gestire fino al 29 febbraio la raccolta stradale dei rifiuti derivanti dal post emergenza, poi dal 1° marzo decadono i servizi personalizzati con prenotazione QR Code e tramite numero verde.

Nuove frequenze di raccolta e attività in programma per migliorare la raccolta differenziata

A seguito di un bilancio svolto sul primo anno di avvio dei nuovi servizi, l'Amministrazione comunale ha deciso di introdurre alcune rimodulazioni del servizio di raccolta domiciliare.

Dal 1° aprile 2024, nelle zone del centro urbano (calendari rosa, giallo, marrone e viola) le frequenze di raccolta della ‘carta’ e di ‘plastica e lattine’ passeranno da ogni due settimane a settimanali. Per il resto del territorio, invece, la raccolta resterà ogni due settimane, ma con la possibilità di richiedere contenitori aggiuntivi per questo tipo di rifiuti.

L'aumento delle frequenze di raccolta ha reso necessaria la modifica di alcuni calendari di raccolta: per questo motivo a tutte le utenze (famiglie e attività) delle zone residenziali sarà distribuito. oltre ad un volantino informativo, anche e il nuovo calendario di raccolta, con le nuove giornate e le nuove frequenze.

Inoltre, a seguito dell’indagine di verifica di utilizzo del servizio condotta nel mese di settembre 2023, la raccolta domiciliare del cartone per le attività del centro storico e del Borgo Durbecco, passerà da 6 giorni su 7 a 3 su 7 in quanto risultate più che sufficienti da un’indagine svolta presso le attività interessate, con l’intento di migliorare anche il decoro urbano.