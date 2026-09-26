Faenza, “quella è la mia bici”: i ladri colti sul fatto lo prendono a pugni, denunciati un uomo e una donna

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato due italiani, un quarantaduenne e una quarantenne, disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine, per rapina impropria ai danni di una coppia.

L’intervento è scaturito nei pressi di un supermercato del centro cittadino. I due, dopo aver tranciato la catena di sicurezza che la vincolava alla rastrelliera, si sono impossessati di una bicicletta elettrica di proprietà di un ventiseienne. Il giovane, accortosi tempestivamente del fatto, si è avvicinato ai due per tentare di fermarli. Di fronte alla reazione del proprietario, i due ladri hanno aggredito il giovane e la sua compagna, colpendoli ripetutamente con pugni e spinte. A seguito dell’aggressione, il ventiseienne ha riportato lesioni giudicate di lieve entità. I militari, giunti rapidamente sul luogo, sono riusciti a rintracciare e bloccare i due autori nelle immediate vicinanze, procedendo alla loro identificazione e la denuncia per rapina.