Faenza, quella casa era la centrale dello spaccio: tre arresti

La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato tre stranieri, di cui una donna, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Gli arresti concludono un’attività di indagine svolta dai poliziotti della Divisione Anticrimine del Commissariato manfredo, alla quale hanno partecipato nella fase finale anche personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna.

Nel corso degli accertamenti gli investigatori avevano individuato un’abitazione del faentino, ritenuta una centrale di spaccio di cocaina ad opera di alcuni cittadini stranieri. Ieri, 23 aprile, è stata eseguita una meticolosa attività di perquisizione: quando i poliziotti sono entrati all’interno di un’abitazione per perquisirla, uno degli occupanti ha cercato di liberarsi dello stupefacente gettando un involucro dal balcone, ma gli agenti che avevano circondato la residenza lo recuperavano prontamente. Sono stati rinvenuti e sequestrati in totale circa 230 grammi di cocaina, una modica quantità di hashish e marijuana, nonchè 2.500 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I presunti responsabili, una coppia e un giovane, tutti stranieri, sono stati arrestati. Questa mattina il Tribunale di Ravenna ha convalidato i provvedimenti di arresto e ha disposto per l’uomo e la donna l’accompagnamento in carcere in regime di custodia cautelare, mentre per il giovane la misura della presentazione quotidiana presso gli uffici della polizia giudiziaria del luogo.