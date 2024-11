Faenza, progetto riduzione rifiuti: distribuzione di sportine

Appuntamento domani e lunedì 18 novembre con la distribuzione di “Mia”, la shopper protagonista del progetto dedicato alla riduzione dei rifiuti.

La distribuzione delle sportine avverrà: domani al mercato del contadino di piazzale Pancrazi; lunedì 18 novembre al Bio Marchè di fianco alla chiesa dei Cappuccini.

Le sportine verranno consegnate ai clienti direttamente dai commercianti, a fronte di una spesa di almeno 10 euro in unico scontrino. Il progetto è completamente finanziato con contributo regionale erogato da Atersir. Il progetto “Sportami con te” si pone due importanti obiettivi. Da un lato la graduale eliminazione delle buste per la spesa dai mercati cittadini mediante la distribuzione di sportine durevoli e riutilizzabili; dall’altro l’accrescimento della consapevolezza dei cittadini rispetto all’impatto che i consumi e soprattutto le abitudini hanno sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. Nell’ambito del progetto è nata una doppia collaborazione: con Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza), che ha curato il design delle sportine e creato la sportina “Mia”, e con l’associazione di promozione sociale “Fraternità e lavoro” di Faenza, che ha realizzato a mano mille sportine. ♻️ Le sportine sono state confezionate utilizzando stoffe recuperate da scarti di lavorazione fornite gratuitamente dall’azienda Atl Group, che si ringrazia per la grande disponibilità dimostrata.