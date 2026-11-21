Apre un nuovo spazio dedicato all’incontro tra cultura, comunità e solidarietà. Oggi alle 15 in via Pistocchi 7D sarà inaugurato “Radici e Ali”, progetto nato dalla collaborazione tra il Rione Verde, l’Associazione Sì Stareinsieme e la Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza, con l’obiettivo di promuovere iniziative capaci di coniugare valorizzazione del territorio, inclusione sociale e partecipazione della cittadinanza. L’apertura dello spazio sarà accompagnata dalla mostra-vendita delle opere donate dall’artista faentina Ivana Scalini a Sì Stareinsieme. L’esposizione resterà visitabile fino al 13 dicembre e rappresenterà un’importante occasione per sostenere concretamente il progetto abitativo “La Casa di Vale”. Il ricavato della mostra sarà infatti destinato a contribuire all’acquisto dell’appartamento di Corso Mazzini 97 che ospita “La Casa di Vale”, progetto abitativo di inclusione attivo da sette anni sul territorio faentino. L’iniziativa offre alle persone partecipanti l’opportunità di sperimentare percorsi di autonomia e di vita indipendente, attraverso esperienze concrete di condivisione, responsabilità e gestione della quotidianità. L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato il valore di poter contare su una sede stabile e riconoscibile, in grado di garantire continuità ai percorsi educativi e relazionali costruiti nel tempo. Per questo motivo l’Associazione Sì Stareinsieme ha intrapreso il percorso di acquisizione dell’immobile che ospita il progetto, una scelta che rappresenta un investimento sul futuro e sulla sostenibilità delle attività sviluppate a favore delle persone coinvolte. La mostra di Ivana Scalini si inserisce quindi in un percorso più ampio di partecipazione e sostegno alla comunità. Un’iniziativa che unisce arte e solidarietà, offrendo ai cittadini l’opportunità di contribuire concretamente alla crescita di un progetto che promuove inclusione, autonomia e qualità della vita, confermando il valore della collaborazione tra realtà associative, istituzioni del territorio e mondo culturale.

«L’esperienza dell’Associazione Sì Stareinsieme - dice l’assessore Davide Agresti - rappresenta un esempio prezioso di come dalla sensibilità e dall’impegno delle famiglie possano nascere percorsi capaci di generare cambiamento e nuove opportunità per tutta la comunità».