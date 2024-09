Faenza, primo giorno di scuola al rinnovato liceo “Torricelli-Ballardini”

Questa mattina il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, insieme al sindaco di Faenza Massimo Isola, si è recato alla sede di via Pascoli del liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza, oggetto di un intervento di riqualificazione.

Durante la visita sono stati presentati i lavori effettuati dalla Provincia di Ravenna nella sede dell’istituto scolastico, situata nel centro storico di Faenza, all’incrocio tra via Santa Maria dell’Angelo e via Giovanni Pascoli. Erano presenti anche la consigliera provinciale con delega all’Istruzione Maria Luisa Martinez, l’assessora alla Scuola del Comune di Faenza Martina Laghi e la dirigente scolastica del liceo “Torricelli-Ballardini” Paola Falconi.

Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per un valore complessivo di 1 milione e 540.000 euro, prevedeva una serie di interventi per il miglioramento sismico del fabbricato, recentemente conclusi, e altri, in corso di realizzazione, volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità dell’edificio.

Nello specifico la prima tranche di lavori effettuati ha riguardato interventi di rinforzo delle murature mediante, per esempio, il raddoppio murario di setti trasversali posti al piano terra, e la ricostruzione in muratura portante dei setti corrispondenti al piano primo. È stato inoltre applicato un intonaco fibrorinforzato con rete in fibra composita e malta specifica per restauro sui restanti setti trasversali al fine di eliminare le criticità e aumentare la rigidezza e la resistenza delle pareti stesse. Sono stati poi effettuati interventi di rinforzo dei solai attraverso opere come l’inserimento di cordoli perimetrali e interventi in copertura con l’inserimento di un doppio tavolato ligneo incrociato per eliminare le fragilità degli elementi in laterizio e un miglioramento delle connessioni degli elementi lignei di copertura dell’edificio principale.

Gli interventi in corso d’opera prevedono l’inserimento di un’ulteriore via di fuga esterna, una nuova scala, a struttura metallica, posizionata in prosecuzione al corpo secondario posto a nord del fabbricato. Si prevede inoltre l’inserimento di un ascensore con lo scopo di rendere interamente accessibile l’edificio scolastico.

“Prosegue l’impegno della Provincia per la realizzazione degli interventi finanziati attraverso le risorse del Pnrr e oggi possiamo vedere i primi risultati tangibili di uno dei tanti progetti messi in campo - dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale - In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico abbiamo infatti presentato l’esito dei lavori volti al miglioramento sismico effettuati al liceo Torricelli-Ballardini, un punto di riferimento molto importante nel panorama dell’offerta didattica del territorio faentino. Completata questa prima fase, che ha permesso il rientro a studenti e studentesse in questa sede del liceo, il cantiere proseguirà con ulteriori interventi volti anche all’abbattimento delle barriere architettoniche. Da oggi studenti e studentesse avranno a disposizione spazi più sicuri e accoglienti dove poter compiere il proprio percorso di studi e di crescita, e a loro facciamo un grande in bocca al lupo per l’avvio di questo nuovo anno scolastico”.

“La storia del liceo a Faenza è molto antica, con oltre due secoli di esperienze e di incontri – afferma il sindaco di Faenza Massimo Isola -. Due secoli durante i quali il sistema liceale della nostra città è cambiato e cresciuto senza però modificare il dialogo e il confronto con la società, quella stessa comunità che ha contribuito ad aggiornare e migliorare. Oggi il sistema liceale faentino si sviluppa in diverse sedi, con percorsi e indirizzi differenti, tenuti insieme dalla funzione sociale e civile oltre che educativa. Sfida delle istituzioni è di cercare di mantenere e di aggiornare il patrimonio dei contenitori che ospitano questi percorsi, cosa non sempre semplice. L’operazione fatta insieme alla Provincia è estremamente virtuosa. La sede del liceo linguistico è uno dei più importanti contenitori dei sistemi educativi della nostra città e i lavori che presentiamo danno risposta a centinaia di famiglie e studenti per svolgere al meglio la propria funzione”.