Faenza, presentata la coalizione in appoggio alla candidatura a sindaco di Massimo Isola

Se nel 2020 Faenza era stata il laboratorio nazionale del “campo largo”, capace di unire l’intero centrosinistra, la sfida per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 segna un ulteriore passo avanti. Il candidato sindaco Massimo Isola presenta adesso una coalizione ancora più ampia.

«Questo risultato non è frutto del caso - dichiara Isola -, è l’esito naturale della coesione dimostrata dalla maggioranza, che ha guidato la città in questi cinque anni e mezzo. Insieme abbiamo superato avversità senza precedenti, senza mai smettere di investire sulla modernizzazione di Faenza. Oggi il contesto storico ci impone di restare uniti: noi per primi sentiamo la responsabilità di dare l’esempio con una proposta politica compatta e autorevole».

Unità e solidità sono le basi della proposta, che vedrà una squadra composta da cinque liste, espressione di diverse sensibilità politiche e civiche.

Presenti il Partito Democratico, includendo al proprio interno una rappresentanza del Partito Repubblicano, il Movimento 5 Stelle, che conferma l’asse programmatico degli ultimi anni, Faenza Cresce, la lista civica di riferimento per il mondo dell’associazionismo e delle professioni, e Fai (Faenza agisce insieme) un polo progressista ed ecologista che raggruppa Avs, Partito Socialista Italiano e i movimenti L’Altra Faenza e Fronte Comune, di Faenza Pop - Lista Popolare, una nuova compagine con esperienze civiche. Faranno parte dell’alleanza anche Italia Viva e Azione, che stanno definendo in queste ore le modalità tecniche e la configurazione con cui convergeranno all’interno delle liste della coalizione.

I punti principali del programma sono: ricostruzione e sicurezza, con priorità assoluta al postalluvione e agli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico; sanità e welfare, che oltre al completamento della nuova Casa della Salute, avranno l’obiettivo di riorganizzare la sanità territoriale in sinergia con l’Ausl, per rispondere con efficacia all’invecchiamento della popolazione; Pnrr e Sviluppo; sostenibilità e mobilità, con la conferma della linea “green”, a partire dal trasporto pubblico urbano gratuito e investimenti sulla mobilità dolce. A livello di sicurezza e turismo, si vuole il potenziamento della sicurezza urbana e consolidamento della promozione turistica, che sta già registrando numeri record. Si punta molto anche su casa e giovani, in particolare su nuove politiche abitative, sostegno alla formazione e potenziamento delle infrastrutture per le nuove generazioni.

«Chi chiede la riconferma dopo il primo mandato - conclude Isola - lo fa con la consapevolezza di un bilancio positivo, ma anche con il desiderio di completare i progetti avviati e introdurre elementi di forte innovazione. Sono pronto a questa sfida, forte di una coalizione determinata, giovane e con una grande voglia di fare e molto da dare. Perché il futuro non si aspetta, si costruisce».