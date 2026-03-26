Faenza, più possibilità di installare impianti fotovoltaici sui tetti in centro storico

Il centro storico di Faenza si prepara a una importante svolta sul fronte della sostenibilità. Una variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), in fase di approvazione dal Consiglio comunale di Faenza e poi dal Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, renderà possibile l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutti i tetti del nucleo antico del centro storico, inclusi gli edifici di pregio architettonico.
Il provvedimento sancisce un superamento della precedente classificazione dei singoli fabbricati: l’intera area urbana viene dichiarata idonea, a patto che gli impianti garantiscano l’invisibilità dal ‘piano strada’.