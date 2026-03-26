Faenza, più possibilità di installare impianti fotovoltaici sui tetti in centro storico

In quel contesto, l’Amministrazione comunale ha avviato un tavolo di confronto tecnico con la Soprintendenza archeologia, delle belle arti e paesaggio. Il dialogo si è intensificato nel corso del 2023, focalizzandosi sull’evoluzione tecnologica dei materiali, come i pannelli a bassa riflettenza e a uniformità cromatica, capaci di mimetizzarsi con le coperture tradizionali in coppo.

L’iter amministrativo ha origine nel 2022, in piena crisi energetica, quando le nuove normative nazionali hanno iniziato a spingere per una semplificazione delle procedure nelle zone vincolate.

Il principio dell’impatto visivo nullo resta il cardine della riforma. Le nuove norme escludono dalla liberalizzazione soltanto le falde dei tetti prospicienti l’area monumentale di piazza del Popolo e piazza della Libertà e alla zona di Oriolo dei Fichi, territori che mantengono tutele paesaggistiche specifiche.

Sotto il profilo burocratico, l’installazione sarà libera laddove vengano rispettati i requisiti di conformità e invisibilità. Per gli immobili soggetti a vincolo diretto delle Belle arti rimarrà invece obbligatoria l’autorizzazione della Soprintendenza, mentre eventuali deroghe per necessità tecniche specifiche passeranno al vaglio dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). L’aggiornamento normativo si inserisce nel piano d’azione dell’Unione per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, favorendo la nascita di comunità energetiche rinnovabili anche nel cuore della città.

«Arriviamo oggi al compimento di un percorso iniziato nel 2022 – spiega l’assessore comunale al Territorio e Ambiente, Luca Ortolani – per rispondere alle sollecitazioni di cittadini e imprese. Se con il vecchio regolamento la possibilità di installazione era limitata al 16% della superficie, ora andiamo a togliere ogni vincolo, previo l’accordo con la Soprintendenza. Anche per gli edifici a tutela diretta abbiamo definito linee guida progettuali che garantiscano l’integrazione e la non visibilità dai luoghi pubblici. È un passo decisivo non solo per gli obiettivi ecologici, ma anche per favorire una riqualificazione più efficace del patrimonio edilizio del centro, segnato duramente dagli eventi alluvionali».

L’aggiornamento normativo punta a favorire la nascita di comunità energetiche rinnovabili, inserendosi nel piano per la neutralità climatica entro il 2050.