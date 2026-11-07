Faenza, picchiato con un’asta di metallo: arrestati gli aggressori

FAENZA. L’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato di Ravenna ha portato nei giorni scorsi all’individuazione e alla denuncia dei presunti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un uomo, avvenuta nei pressi dello scalo ferroviario di Faenza. L’episodio risale alla tarda serata del 26 ottobre, quando la vittima è stata aggredita con un’asta di metallo e ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118, riportando poi lesioni con prognosi di 5 giorni.

I primi accertamenti, a cura dei poliziotti del Commissariato di Faenza a seguito della segnalazione dell’aggressione, hanno consentito di cristallizzare tutti i possibili elementi di prova utili alla ricostruzione del fatto e all’identificazione degli autori, che non erano stati trovati sul posto.

La svolta determinante nelle indagini è arrivata dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti all’interno e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. I poliziotti del Commissariato hanno visionato i filmati, incrociando i frame con i rilievi effettuati sul posto.

L’esame dei contatti e dei movimenti ripresi dai sistemi di videosorveglianza si è rivelato il tassello fondamentale: la sequenza visiva ha permesso agli investigatori di ricostruire nei minimi dettagli l’esatta dinamica dell’aggressione e di dare un volto ai presunti autori, identificati in due soggetti di nazionalità albanese.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, i soggetti individuati sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per lesioni personali aggravate in concorso.