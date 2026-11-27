Bene la portata degli investimenti e il segnale politico e istituzionale lanciato. Con la presentazione in Regione Emilia-Romagna del Piano straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico “si apre una fase nuova”, esulta il sindaco di Faenza, Massimo Isola: con 739 milioni di euro impegnati dal 2027 al 2032 segna “un passaggio decisivo per la sicurezza delle nostre comunità. Il cambio di passo promesso dalla Regione si sta concretizzando”. Isola, oltre alla portata degli investimenti, elogia appunto il segnale politico e istituzionale emerso dall’incontro di presentazione, con attorno allo stesso tavolo tutti i livelli istituzionali, dalla Regione al governo, dalla Struttura commissariale all’Autorità di Bacino. “Rappresenta una garanzia fondamentale di impegni reciproci e di piena condivisione del percorso, affinché si remi tutti nella stessa direzione”.

Dal Piano, prosegue il sindaco, spicca “la priorità” dedicata al bacino del Lamone e del Marzeno: “Sulle nostre aste fluviali convergono investimenti molto rilevanti, che ci permetteranno di ridurre il rischio idraulico in modo strutturale”. I principali interventi prevedono la realizzazione di una cassa di laminazione a Brisighella da 63,1 milioni di euro; una cassa di espansione a Faenza in zona Orto Bertoni da 15,4 milioni; opere di difesa idraulica a Marzeno da 1,7 milioni; il completamento delle casse di espansione sul Senio in località Tebano-Cuffiano da 16 milioni; l’adeguamento del sistema difensivo tra Castel Bolognese, Faenza e Solarolo a monte dell’A14 da 14,4 milioni. Di certo, chiosa Isola, occorre anche continuare a investire sulla cura quotidiana del territorio, per questo si studiano anche percorsi nuovi di gestione.

La Regione, conclude, ha già anticipato 18 milioni di euro per le progettazioni, e punta ad avviare i primi cantieri nella seconda metà del 2027: occorre “arrivare ai progetti esecutivi e alla realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile”. Concorda la lista civica Faenza Cresce: il programma di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico presentato dalla Regione rappresenta “un passaggio importante, soprattutto perché mette sempre più al centro il tema della prevenzione, oltre a quello della ricostruzione e del ripristino dopo le alluvioni”. Negli ultimi mesi il gruppo consiliare ha più volte sollecitato un approfondimento sul tema della sicurezza idraulica e “finalmente iniziamo ad avere un quadro più concreto delle opere previste”. Ora occorre “continuare a seguirne l’evoluzione, capire tempi e modalità, e rendere queste informazioni il più possibile accessibili ai cittadini”. Il 2 dicembre in commissione sarà la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Manuela Rontini, insieme ai tecnici competenti, a entrare nel merito degli interventi previsti e offrire un quadro aggiornato delle progettazioni.