Faenza piange Seba, la mascotte della biblioteca, amico di tutti, trovato morto in casa

I ragazzi, gli studenti, e chiunque frequentasse la biblioteca «lo adorava». Per tanti era diventato una mascotte: sempre presente intratteneva conversazioni con tutti, dialoghi interessanti e anche colti, che suscitavano tenerezza e mettevano in luce uno spirito semplice, ma ricco di virtù umane esemplari. Leggeva parecchio e di tutto, gli piaceva camminare, andava a piedi all’Olmatello e apprezzava le colline, a tanti è stato di supporto per gli esami universitari. E’ Sebastiano Giuliani per tutti Seba, trovato deceduto ieri mattina nella sua casa popolare di Faenza, probabilmente per un malore.

«Sapeva aggregare, ci incoraggiava e aveva una forza incredibile nel farlo, veniva a vedere i nostri concerti», afferma Francesco Chiari uno dei tanti amici. Ormai anziano, viveva solo, e quando la notizia si è diffusa ha lasciato affranti i tanti che lo conoscevano e ne apprezzavano la sua indole fraterna e socievole.

Era originario della Puglia, ma tutti lo ricordano da sempre a Faenza. In Biblioteca aveva trovato tanti amici e viveva il luogo un po’ come la sua seconda casa. Ci sono ex studenti oggi laureati e attivi nella vita professionale che ne conservano un ricordo e affezionato, e lui si ricordava di tutti. In biblioteca andavano anche solo per salutarlo e accertarsi che stesse bene. In città ha saputo distinguersi in silenzio, così come se n’è andato