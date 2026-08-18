Faenza, perdita acqua dalla rete: chiuso un tratto di viale Ceramiche

Nel pomeriggio di ieri un guasto alla condotta dell’acquedotto ha causato una perdita d’acqua con interessamento della sede stradale lungo viale Ceramiche. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino, la circolazione è stata temporaneamente vietata a tutti i veicoli a motore nel tratto compreso tra il civico 20, con l’esclusione del distributore Agip, e l’intersezione semaforica con via Lama e via Mura Mittarelli. La viabilità della zona ha subito modifiche per permettere il deflusso dei veicoli: il traffico proveniente dalla direttrice Forlì-Bologna viene indirizzato in via Lama (zona Borgotto), mentre le vetture dirette dal centro verso il Borgo vengono deviate nella contro-strada di viale Ceramiche, aggirando il tratto interessato dai lavori. Sul posto è presente il personale incaricato di Hera per intercettare e chiudere la conduttura, affiancato dagli operai di una ditta di movimento terra impegnati nelle operazioni di scavo volte a individuare l’origine esatta della perdita. Le attività di risoluzione della perdita porteranno a tenere chiuso il tratto di viale delle Ceramiche fino al pomeriggio di oggi.