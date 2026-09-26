Faenza, per sempre sì: 106 coppie festeggiano le Nozze d’Oro, di Diamante e di Ferro. Insieme da 50 a 70 anni

Sarà per sempre sì. O quasi. Faenza festeggia le sue coppie di lunga data. Oggi pomeriggio il giardino del Mic ha ospitato l’undicesima edizione della cerimonia delle Nozze d’Oro, di Diamante e di Ferro, promossa dal Comune. Le coppie presenti erano 106, molte accompagnate da figli e nipoti. Hanno celebrato 50, 60 e, per 7 di loro, addirittura 70 anni di matrimonio. A tutti sono stati consegnati una pergamena ricordo, fiori e confetti, poi è stato il momento della foto con il sindaco Massimo Isola. «Oggi le vostre biografie diventano la storia della nostra comunità», ha detto Isola nel suo saluto. La festa si è chiusa con il jazz della Scuola di Musica Sarti e della delegazione della città gemellata di Schwäbisch Gmünd, seguito da brindisi e buffet.