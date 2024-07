Faenza, “Per le Case Caldesi è necessaria l’immediata messa in sicurezza”

In seguito al verbale dei Vigili del Fuoco, intervenuti la scorsa settimana per il crollo del tetto di un’ala delle storiche Case Caldesi è stata emessa un’ordinanza sindacale che intima alla proprietà R. Group costruzioni Srl di «provvedere con urgenza e comunque entro 30 giorni alla verifica statica dell’immobile da parte di tecnico professionista abilitato; verifica che dovrà essere estesa anche ad altre porzioni di edificio prospicienti la via Foschini e alla corte interna della Biblioteca Comunale; di provvedere con urgenza all’esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della struttura crollata e delle adiacenti danneggiate».

