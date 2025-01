Faenza, per il Servizio civile universale 40 posti disponibili

Scade il 18 febbraio alle ore 14 il termine per le domande dei giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri, che intendono candidarsi al Servizio civile universale nel 2025. Anche quest’anno sono circa 40 i posti disponibili in enti e associazioni: nell’Unione della Romagna Faentina, nella Caritas, presso l’Arci, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXXIII e l’Avis, tutti aderenti al Coordinamento provinciale enti di servizio civile.

Il bando emanato dal dipartimento per le Politiche giovanili nello scorso dicembre permette di dedicare un anno della propria vita a servizi per la comunità, nonché di acquisire un’esperienza di formazione e crescita personale e professionale. In Italia saranno 62.549 i giovani selezionati per progetti anche all’estero.

Nel distretto faentino si assegneranno: 4 posti legati al progetto ‘Giovani cultura, museo e turismo sostenibile’ (promozione culturale e turistica); 12 con il progetto ‘La cultura ti fa bene’ (biblioteche e promozione culturale) e uno con ‘You & Eu’ (promozione dei valori europei). Alla Caritas vi saranno 3 posti a Faenza attraverso il programma ‘Semi di cittadinanza’ (azioni di animazione culturale verso i ragazzi): 4 relativi a ‘Solidarietà come linfa Faenza-Ravenna’ (adulti in condizioni di disagio); altri 4 a Faenza e Fognano nei piani di Curiamo Comunità” (attività educative e culturali rivolte agli stranieri). L’Arci ne riserva 2 in seno a ‘La comunità educante in azione’ (a favore di persone disabili). L’associazione Papa Giovanni XXIII ne seleziona invece 3 da includere nel progetto ‘Crescita della resilienza in Emilia Romagna’ (sempre a sostegno dei disabili. All’Avis ne arriverà infine uno solo da impiegare nei punti di accoglienza donazioni.

Tutti i progetti proposti hanno la durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali, oppure 1.145 nell’arco dell’anno su 5 giorni alla settimana a fronte di un assegno (retribuzione) di 507,30 euro mensili.

Inoltre sono previste almeno 80 ore di formazione, oltre a crediti formativi, attestati di partecipazione e il riconoscimento presso i concorsi pubblici al pari di un servizio svolto presso le pubbliche amministrazioni.

«Il Servizio civile – ha commentato l’assessore Davide Agresti – è come un palestra educativa e formativa al senso civico: decine di ragazzi e ragazze trovano la loro strada nella vita attraverso questo strumento, tanti sono poi inseriti negli organici di associazioni o enti in cui prestano il servizio».

Le domande sono accettate unicamente sulla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede esclusivamente con credenziale Spid di livello di sicurezza 2. L’avvio dei progetti è previsto al termine dei processi di selezione. Due giornate sono state fissate per ricevere chiarimenti e informazioni: il 6 febbraio ore 17 in Biblioteca a Faenza e il 14 febbraio alle 18.30 presso il Centro per le Famiglie (Caritas). F.D.