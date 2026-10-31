Faenza, Pavone d’Oro: via alle iscrizioni, nuove date e location

Saranno ufficialmente aperte dal 2 novembre al 13 dicembre le iscrizioni per la 46ª edizione del Pavone d’Oro, lo storico concorso canoro faentino per giovani talenti, ideato oltre 50 anni fa da don Italo Cavagnini.

Le iscrizioni si svolgeranno online sul sito ufficiale della manifestazione, www.ilpavonedoro.it, dove sono disponibili tutte le informazioni per partecipare, le nuove date e il regolamento aggiornato per l’edizione 2027. L’intera manifestazione si svolgerà quest’anno al Teatro San Giuseppe Artigiano di Faenza, nuova location temporanea del concorso, in occasione della chiusura del Teatro Comunale Masini per lavori di riqualificazione.

«Visti gli spazi ridotti – spiegano gli organizzatori - quest’anno accetteremo solo 45 canzoni totali, perché la location permetterà un’affluenza più ridotta».

Le tre semifinali sono in programma giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 aprile 2027, con inizio alle 20.15 e ingresso a offerta libera, con accesso controllato.

La finalissima si terrà domenica 11 aprile 2027, dalle 17.30, quando i giovanissimi talenti rimasti in gara si contenderanno l’ambito premio in ceramica offerto dalla Bottega d’Arte Gaeta.

Spazio anche quest’anno per “Armonie in crescendo: unisciti al Pavone d’Oro”, il progetto che coinvolgerà le classi delle scuole primarie faentine che si contenderanno la vittoria della categoria a loro dedicata. Saranno otto al massimo le classi ammesse.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, sui brani da presentare e sulle regole del concorso sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, sulla pagina Facebook e il profilo Instagram del concorso. Informazioni e aggiornamenti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali della manifestazione.