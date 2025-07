Faenza, parte il cantiere per realizzare la nuova caserma dei vigili del fuoco

Tra le azioni che andranno a rivoluzionare l’aspetto e la viabilità in zona stazione, contribuendo ad alleggerire dal traffico soprattutto viale delle Ceramiche - visto il contestuale spostamento dell’attuale stazione delle corriere - vi è anche il trasferimento dei vigili del fuoco nel comparto tra via Piero della Francesca e via Marco Palmezzano. L’area che ospiterà la nuova caserma è stata cantierizzata e sono sorte grandi recinzioni a ridosso di abitazioni private in una zona residenziale finora abbastanza tranquilla. Motivo per cui si sono levate alcune contestazioni, perché nessuno sarebbe stato avvisato dell’imponenza del cantiere e della necessità di effettuare una così massiccia delimitazione vicina alle case.

La caserma sarà costruita ex novo in una sede ritenuta più funzionale alle esigenze operative dei vigili del fuoco, rispetto alla precedente in funzione da oltre 50 anni, troppo centrale e imbottigliata nel traffico cittadino: una superficie che potrà essere riconvertita a vantaggio del centro storico, senza escludere nuovi parcheggi. Il trasferimento è in previsione da anni e ha visto variare la spesa iniziale del nuovo edificio da 3 milioni e 500mila euro a 4 milioni e 250mila, restando invariata la quota di 700mila euro a carico del Comune.

La superficie interessata è di 12mila mq, di proprietà comunale, ceduta allo Stato a titolo gratuito per 99 anni.

L’opera è oggetto di un Accordo di programma tra il ministero dell’interno, la Regione, la Provincia e il Comune con l’intervento dell’Agenzia del demanio e l’Unione della Romagna Faentina; accordo approvato nel 2021 e sottoscritto in prefettura a Ravenna nel 2022. Solo successivamente, a seguito dell’aumento dei prezzi unitari, il progetto ha richiesto l’ulteriore finanziamento di 750.000 euro coperto con risorse del ministero dell’Interno.

La funzione di committente è svolta dal Comune, che ha devoluto l’incarico di appaltante all’Unione. Il Comune è impegnato nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza, collaudo e accatastamento. F.D.