Faenza, parco Calamelli: ripristinati gli arredi dopo l’incendio doloso

Faenza
  • 01 ottobre 2026
Faenza, parco Calamelli: ripristinati gli arredi dopo l’incendio doloso

Il personale del Servizio Giardini dell’Unione della Romagna Faentina ha completato l’intervento di ripristino dell’area del parco Calamelli interessata dall’incendio doloso che nei giorni scorsi aveva distrutto un tavolo e due panchine in legno, a fianco dello skate park, luogo di socialità per tanti ragazzi della città. Gli operai del Servizio manutenzione giardini hanno rimosso i resti delle strutture danneggiate dalle fiamme e collocato i nuovi arredi urbani, restituendo ai cittadini la piena fruibilità in sicurezza di quel punto del parco. Un intervento rapido che sottolinea la ferma posizione dell’amministrazione comunale, intesa a contrastare ogni forma di degrado e di vandalismi nei luoghi di aggregazione. Nel frattempo sono in atto accertamenti da parte delle forze di polizia per risalire agli autori del gesto sconsiderato.

«Di fronte a un atto vandalico di questa gravità – sottolinea l’assessore Gianluca Baccarini – abbiamo voluto dare immediatamente un segnale per mostrare la presenza costante delle istituzioni nel rendere i nostri parchi luoghi vivi, sicuri e accessibili a tutti. Il parco Calamelli rappresenta una bella esperienza di realtà giovanili che utilizzano quotidianamente l’area; si tratta di uno spazio importante e riteniamo fondamentale difendere con forza queste esperienze di socialità e aggregazione positiva».

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