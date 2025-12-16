Faenza, Paolo Caroli nuovo presidente dell’Enpa

total artículos:

FAENZA. Paolo Caroli è il nuovo presidente della sezione di Enpa Faenza. Caroli è stato eletto all’unanimità in occasione dell’election day del 15 novembre insieme ai quattro membri del consiglio direttivo territoriale, approvato in questi giorni da Enpa nazionale, e conferma il proprio ruolo di guida della sezione dopo un’esperienza di oltre un anno come commissario.

Caroli, 71 anni, sposato con due figli, laureato in psicologia, è titolare della cartolibreria Sorelle Resta di Faenza. Dal 2006 al 2024 è stato presidente di Confcommercio Faenza; dal 2014 al 2019 presidente di Confcommercio provinciale di Ravenna; dal 2015 è vicepresidente vicario della Federazione nazionale cartolai; dal 2007 al 2022 è stato membro del consiglio d’amministrazione della Bcc ravennate, forlivese e imolese. Insieme alla moglie è da tempo impegnato con Enpa in qualità di volontario.

Da maggio 2024 ha ricoperto il ruolo di commissario nominato dalla presidente nazionale di Enpa Carla Rocchi, con l’obiettivo di riorganizzare la sezione faentina.

«Il mio compito, con l’aiuto e la collaborazione di tutti i volontari e le volontarie, è quello di portare avanti una gestione accurata del Rifugio del cane, per garantire prima di tutto il massimo benessere agli animali ospiti, ma ovviamente anche per dare un buon servizio a tutti i cittadini che vengono a trovarci - sottolinea Paolo Caroli -. Questo obiettivo è raggiunto grazie a un eccellente lavoro di squadra e grazie all’impegno quotidiano e costante di tutti i nostri collaboratori e volontari, che prestano la propria opera in maniera puntuale e generosa».

Oggi Enpa Faenza gestisce il Rifugio del cane di via Plicca 2 (a fianco del canile comunale), dove possono essere ospitati fino a 40 cani salvati dall’abbandono, provenienti da tutta Italia. Attraverso la propria pagina Facebook «Rifugio del cane E.N.P.A. Faenza» viene data regolare visibilità ai cani accolti, in modo da intercettare rapidamente chiunque possa essere interessato all’adozione. Al Rifugio del cane è presente inoltre un’infermeria felina.

Le attività del rifugio e dell’infermeria felina sono garantite grazie all’impegno di due dipendenti, una veterinaria che è anche direttrice sanitaria e circa 35 volontari.

«Siamo sempre in cerca di nuove persone interessate a darci una mano - aggiunge Caroli -. Per aiutare i nostri amici a quattro zampe non c’è solo l’attività del rifugio, ma anche una serie di attività collaterali come le raccolte di cibo o, in questo periodo per esempio, il mercatino benefico di Natale: fino al 5 gennaio in piazza della Libertà 8 b/1 a Faenza (di fronte al Duomo) sarà possibile trovare idee regalo nuove e di seconda mano. L’intero ricavato sarà destinato al Rifugio del cane e all’infermeria felina per il sostentamento e il benessere di centinaia di cani e gatti. Il mercatino è aperto ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (anche la domenica e i festivi, eccetto 25-26 dicembre e 1 gennaio)».

Per ulteriori informazioni, contattare Enpa - Sezione di Faenza al numero 350 9585500, mail faenza@enpa.org. È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del cane E.N.P.A. Faenza”.