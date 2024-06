Faenza, Palio: prove ufficiali, sfide combattute con cavalli nuovi e veloci

Una prova ufficiale degna di una sfida ad altissimo livello, con una buona cornice di pubblico, quella tenutasi mercoledì allo stadio Bruno Neri. Nessuno è ricorso a tatticismi, tutti hanno spinto al massimo, e alla fine è sembrata una gara vera, come se si dovesse conquistare il Palio.

Il mini torneo su dieci affronti, divisi in due sezioni da cinque, ha messo in mostra il valore di messeri e destrieri che domenica 23 giugno giostreranno per il Niballo. Ne sonno usciti tempi davvero interessanti, anche da parte di cavalli debuttanti, e un solo errore è stato commesso sul bersaglio dal Nero nella carriera con il Verde. Ogni rione ha sfidato almeno una volta tutti gli altri. Il test è servito ad abilitare due cavalli per ciascun rione, uno dei quali sarà impiegato nella sfida valevole per il drappo.

Gertian “Gege” Cela (Giallo) ha testato i purosangue All Our Dream di 7 anni nella prima serie e Ischia Porto di 13 nella seconda. Matteo Tabanelli (Nero) ha portato in pista prima Kelly in Black di 9 anni e poi Lethal Grey di 5. Matteo Rivola (Rosso) si è cimentato con Bide Tue, anglo arabo di 7 anni, e poi su Coltre di Neve, purosangue di 8. Il folignate Luca Innocenzi (Borgo Durbecco) si è misurato con Mr Armando di 6 anni e in seconda serie con Perfectly di 8. Marco Diafaldi (Verde, campione uscente) ha collaudato in primis il vincitore del 2023 Green Commander di 7 anni e quindi la sorprendente new entry Magia dei Sapori. La classifica è stata la seguente: Giallo 3 scudi; Rosso, Verde e Borgo 2 scudi a testa; Nero 1 scudo.

Per quanto riguarda i tempi, il migliore è stato quello di Marco Diafaldi, ottenuto con la rivelazione Magia dei Sapori (12,402 per il Verde). Per il Rosso Matteo Rivola con Coltre di Neve ha fermato il cronometro a 12,448. Gege Cela del Giallo ha spinto Ischia Porto fino a registrare un ottimo 12.485, ma anche con All Our Dream non ha superato i 12.581. Luca Innocenzi invece non è sceso sotto i 12,491 con Mr Armando e Matteo Tabanelli non ha fatto meglio di 12,645 in groppa a Lethal Grey.

I tempi forniscono indicazioni sui possibili binomi in gara per il palio, ma prima vi saranno ulteriori verifiche, a partire dalle prove libere di stasera.

Ai fini di un pronostico è significativa l’analisi dell’esperto Mario Giacomoni: «Ho visto numeri non indifferenti e monte efficaci, seppur differenti tra loro – ha commentato -. E’ stato uno spettacolo vero. Due i cavalli che mi sono piaciuti: All Our Dream (Giallo) e Magia dei Sapori (Verde). Tutti i rioni escluso il Nero hanno almeno un cavallo da 12,4... a destra. Matteo Tabanelli comunque non lo ritengo fuori dai giochi, credo che alla fine sarà anche più “cattivo” del solito. Luca Innocenzi al termine delle prove ufficiali si è ripresentato in pista con Gun Jo nel tentativo di migliorare i tempi ottenuti ottenuti con Perfectly, ma c’è riuscito solo a destra mentre a sinistra non è sceso sotto i 13 secondi».

Nella serata in piazza del Popolo si sono tenute le prove di Bandiera in attesa dei tornei in programma questo weekend.