Faenza, Palio: la coppia di sbandieratori del Nero vince il Trofeo della Botte

A brindare nei calici e a inebriarsi a volontà con i 50 litri di dolce albana contenuti nel Trofeo della Botte sono stati domenica sera i rionali del Nero. Il premio della gara a coppie di bandiere è il più prestigioso del Torneo legato al Palio del Niballo e ha visto trionfare Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani, accompagnati dal tamburino Mattia Ricci.

Per Porta Ravegnana è la 18esima vittoria nella specialità che si svolge dal 1964. La serata ha visto assegnati anche i premi al miglior Tamburino, Luca Linguerri del Rosso; della Combinata, ancora al Nero, e del Trofeo Bugli (combinata delle coppie giovani e assoluti) al Rossso.

Il giuramento

A preludio delle sfide i cinque cavalieri hanno prestato solenne giuramento, secondo la formula prescritta, per la giostra di domenica prossima che assegnerà il drappo raffigurante san Pietro.

Alla cerimonia ha partecipato anche Luca Innocenzi, fresco vincitore, sabato, della Quintana di Foligno, e che sarà in pista a Faenza per Borgo Durbecco. Nell’occasione ogni messere ha annunciato il nome del suo cavallo che, a differenza di altre edizioni, potrebbe corrispondere a quello reale da utilizzare domenica, perché si tratta per tutti dei migliori destrieri visti nelle prove.

Questi i binomi: Diafaldi/Magia dei Sapori (Verde), Innocenzi/Mr Armando (Borgo), Rivola/Coltre di Neve (Rosso), Tabanelli/Lethal Grey (Nero), Gege Cela/All Our Dream (Giallo).

Apoteosi in via della Croce

Il titolo della Coppia nelle bandiere è come il Palio nelle gare equestri, giustificati quindi i festeggiamenti tra fumogeni e standing ovation quando la Botte è arrivata nel cortile del rione. «Dateci da bere, dateci da bere» hanno urlato al ritmo dei tamburi i rionali e il vino generoso è stato spillato fino ad essere esaurito.

I cori degli ultras hanno intonato il classico «Siamo noi, siamo noi, i Signori di Faenza siamo noi». La Botte non è il Palio ma scatena ugualmente entusiasmi inebrianti.

La coppia

Emiliani e Santandrea hanno fatto poker, avendo già vinto nel 2018, 2021 e 2022. Sono due veterani la cui intesa è consolidata: il loro esercizio non è stato pulitissimo (qualche indecisione, pause, saltellamenti), ma è risultato migliore di tutti gli altri anche per via delle difficoltà affrontate. Gli avversari sono incappati, chi più chi meno, in bandiere stese, piombi, interruzioni, errori molto più penalizzanti. Questi i punteggi: Nero 26,76; Rosso 22.60; Verde 22.22; Giallo 17,65; Borgo 15,04.

Tamburino

Per il secondo anno consecutivo si conferma al vertice dei tamburini Luca Linguerri (Rosso) che porta a 5 i successi del suo rione nella specialità. Il premio è in vigore dal 1994: il Verde non ha mai vinto, il Bianco è a quota 14, il Nero a 9 e il Giallo a 2. Questi i punteggi: Rosso 86,2; Borgo 77,7; Nero 76,4; Giallo 66,2; Verde 63,5.

Altri premi e classifiche

Nella Combinata il punteggio più basso è il migliore: ha vinto il Nero con punti 13,60, seguito da: Borgo 16,20; Verde 20,40; Giallo 25,40; Rosso 26,40. Trofeo Bugli: Rosso 43,15; Verde 42,05; Nero 41,55, Giallo 38,81; Borgo 33,09.