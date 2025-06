Faenza, Palio: incontro la prima dama del rione Verde del 1959 e le tamburine della sfilata storica del 1978

Vissuti momenti di grande commozione lunedì sera al rione Verde dove un incontro pubblico con interviste e ricordi ha visto protagoniste la prima dama del rione nel 1959 e le prime sette tamburine (ne mancava una) che il rione fece sfilare nel 1978, destando grande scalpore e rivoluzionando i precedenti assetti che vedevano impiegati in tali ruoli solo gli uomini.

Tutte sono state premiate da Luciano Dal Borgo con la tessera onoraria del rione, ma prima ciascuna di loro ha risposto alle domande di Gabriele Garavini e Francesco Donati, facendo emergere testimonianze e memorie che hanno emozionato il pubblico presente. Tanta tenerezza ma anche ammirazione ha destato la prima dama, Liana Cani, pressoché novantenne, ma molto arzilla: «Sfilai a piedi – ha detto - perché solo dall’anno successivo si decise di mettere le dame a cavallo. Abitavo ad Errano (oggi vive a Brisighella, ndr) e mi consigliò di partecipare l’allora sindaco Elio Assirelli. Qualcuno che sfilò insieme a me lo incontro ancora oggi e ci salutiamo, altri purtroppo non li vedo più».

Le tamburine Silvana Ghisana, Valeria Liverani, Nadia Bertoni, Patrizia Peroni. Mariagrazia Dal Borgo, Loretta Cavalieri, Paola Nadiani (mancava Ivana Patuelli) si sono divertite a raccontare episodi, citare aneddoti, rivangare momenti molto coinvolgenti, in particolare le trasferte fuori Faenza che permisero loro di viaggiare seppur giovanissime.

Orgogliose di avere vestito i panni del rione Verde, hanno risposto affermativamente alla domanda se si sentirebbero ancora in grado di suonare il tamburo, non escludendo eventuali loro performance future, magari in una formazione “over”.

Luciano Dal Borgo auspica di replicare l’appuntamento con le “glorie del passato” aprendo anche ad altri personaggi del palio.