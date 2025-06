Faenza, Palio del Niballo: ecco i cinque cavalieri pronti a sfidarsi. Stasera le cene propriziatorie

Domani si assegna il drappo di San Pietro: nei rioni c’è fermento e regna un’atmosfera carica di euforia, pronta ad esplodere stasera durante le cene propiziatorie, momento clou di ogni vigilia in cui si esorcizzano, con cibo, brindisi e riti scaramantici, i presagi più nebulosi: ci si ingrazia una sorte propizia e, a essere “caricati”, saranno soprattutto i cinque cavalieri ai quali non sempre basta il valore per primeggiare. Stasera sarà la “notte prima degli esami”: dopo le cene i rionali marceranno verso la piazza in schieramento per concludersi con un sit in di buon auspicio che non esclude vivaci battibecchi. Ecco dunque chi sono i cinque messeri pronti a sfidarsi e i cavalli più probabili a disposizione.

Rione Verde

Messer Marco Diafaldi, 37 anni detto “Marchino”, il favorito, vincitore negli ultimi due anni, oltre che nel 2014 e 2015 e una Bigorda nel 2005. Attualmente è il miglior cavaliere di scuola faentina: ai primi posti nel ranking nazionale, 27 vittorie in carriera. Ha i numeri per puntare ancora al successo, con Magia dei Sapori lo stesso cavallo del 2024. Come riserva può contare su Green Commander esemplare anch’esso più che competitivo.

Borgo Durbecco

Messer Luca Innocenzi, 42 anni di Foligno, detto “il Cannibale” tanto ha vinto fra giostre e quintane al punto da meritare il titolo Miglior cavaliere d’Italia. E’ al suo quarto Niballo che ha vinto nel 2022. Oltre 60 le vittorie in carriera. Dovrà dimostrare sul campo il suo valore affidandosi probabilmente a Mister Armando. Alle prove ha utilizzato anche Halo’s The Best, la riserva. Da professionista qual è sa essere preciso e cinico, ma dopo la vittoria del 2022, a Faenza non è più riuscito a ripetersi.

Rosso

Messer Matteo Rivola, 26 anni, maniscalco, al suo quinto palio. Lo scorso anno fu protagonista della serie interminabile degli spareggi a 3 e anche nel 2022 si giocò la vittoria agli spareggi contro Luca Innocenzi. È il 15esimo cavaliere di Porta Imolese: tra i cavalli a disposizione dovrà scegliere tra Bide Tue, Coltre di Neve e Vanilla Cream. Potrebbe riservare gradite sorprese.

Nero

Messer Matteo Tabanelli 29 anni, vincitore nel 2019 e 2021. E’ il 18esimo cavaliere nella storia di Porta Ravegnana. Nel palmares ha anche una Bigorda d’oro nel 2016. Lavora presso la sua azienda agricola. Tra i cavalli sceglierà quello in forma migliore tra Letal Gray, Beach Waves e la sempre valida Kelly in Black se starà bene. Sul bersaglio sa essere preciso, ma deve essere in giornata. Alle prove ufficiali non ha brillato.

Giallo