Faenza, Palio: cominciano le gare dei giovani sbandieratori e dei musici

In attesa della Bigorda d’Oro di sabato 13 giugno, piazza del Popolo torna ad animarsi con i colori delle bandiere. Questo fine settimana è dedicato ai più giovani, e quest’anno raddoppia con due serate: stasera alle ore 20 l’appuntamento è con il Torneo dei giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici Under 15 nelle categorie Esordienti, Giovanissimi e Under15, mentre domani alle ore 21 è previsto il giuramento dei cavalieri che disputeranno il 27° Torneo della Bigorda d’Oro e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità del Singolo e Coppia Under 21.

Questo nuovo format vuole essere un’opportunità per gli atleti U15, gli atleti del futuro, di calcare un palcoscenico serale che li metta al centro dell’attenzione della loro città e, in aggiunta, evitare le alte temperature che spesso si registrano durante i pomeriggi estivi. In caso di maltempo le gare odierne saranno spostate al PalaBubani e quelle di domani al PalaCattani, mentre il giuramento dei cavalieri sarà rinviato a sabato 13 giugno, giorno stesso della Bigorda.

Oltre alle prevendite online per il 27° Torneo della Bigorda d’Oro già attive dal 28 maggio scorso su www.vivaticket.com e loro punti vendita autorizzati, i biglietti della Bigorda saranno inoltre acquistabili il 13 giugno allo stadio dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17.30.

Si ricorda invece che i biglietti del 68° Niballo Palio di Faenza saranno acquistabili sul circuito Vivaticket a partire dal 15 giugno alle ore 12 e alla biglietteria del teatro Masini nelle serate del 20 e 21 giugno dalle 19.30 alle 22 oltre che allo stadio il 28 giugno dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15. In caso di acquisto online, sarà sufficiente mostrare il qr code ricevuto da Vivaticket e presentarlo all’ingresso.

Le gare serali del 7 giugno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo (Youtube, Fb, Instagram e homepage del sito www.paliodifaenza.it) e sui canali di FaenzawebTV a partire dalle ore 21 e saranno precedute dal giuramento dei cavalieri della Bigorda d’oro: per il Borgo Durbecco presterà giuramento Marco Beccacece, Davide Ricci per il rione Giallo e Riccardo Quintili per il rione Nero. Lorenzo Fantinelli giurerà per il rione Rosso e Stefano Venturelli per il rione Verde.

Ecco l’elenco degli atleti U21 che parteciperanno alle gare di domani sera.

Borgo Durbecco. Singolo Under21: Alessandro Ricci con Mattia Comani (tamburino) e Federico Maurizi (portabandiera). Coppia Under21: Alessandro Ricci e Federico Maurizi con Mattia Comani (tamburino) ed Eugenio Leonardi, Lorenzo Rinaldi (portabandiera).

Rione Giallo. Singolo U21: Federico Locatelli con Niccolò Tagliaferri (tamburino), Simone Lionetti (portabandiera). Coppia U21: Mattia Tarantino e Jacopo Morrone con Enrico Pederzoli (tamburino), Simone Lionetti, Federico Locatelli (portabandiera).

Rione Nero. Singolo U21: Tommaso Servadei con Ginevra Cipriani (Tamburino), Antonio Costa (portabandiera). Coppia U21: Nico Giraldi e Damiano Frediani con Ginevra Cipriani (Tamburino), Alberto Morini, Rodrigo Ceroni (portabandiera).

Rione Rosso. Singolo U21: Federico Piazza con Giulia Mercuriali (tamburino), Francesco Palomba (portabandiera). Coppia U21: Leonardo Vitali e Filippo Vitali con Giulia Mercuriali (tamburino), Antonio Caselli, Denis Bucci (portabandiera).

Rione Verde. Singolo U21: Nicola Dal Pozzo con Michela Pantera (tamburino) e Filippo Rossi (portabandiera). Coppia U21: Tommaso Conti e Alessandro Ione con Michela Pantera (tamburino) e Marco Bertoni, Alessandro Zenzani (portabandiera).