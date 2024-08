Faenza, Palazzo Muky Matteucci: avviso per la locazione di alcuni spazi

Muky, scomparsa il 7 gennaio del 2022, ha lasciato a Faenza e alla Fondazione Mic il complesso dove abitava, composto dalla Loggetta del Trentanove e dalla Rotonda Galli, con una destinazione ben precisa: la Casa Museo dedicata alla storia della coppia Muky-Matteucci e la realizzazione del “Palazzo delle Arti” dedicato alle residenze e alle mostre di artisti internazionali.

Avvalendosi della facoltà prevista da Muky nell’atto di donazione del Palazzo, la Fondazione Mic, al fine di acquisire le risorse necessarie a realizzare le destinazioni sopra indicate, ha deciso di concedere in locazione parte degli spazi di Palazzo Muky.

Tramite un avviso dal carattere meramente esplorativo, la Fondazione Mic ha quindi avviato un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ad assumere in locazione parte degli spazi ad uso ufficio posti al primo piano di Palazzo Muky (alle condizioni indicate nell’avviso stesso).

Il locale proposto in locazione, di grande pregio artistico e vincolato a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è dotato di un ingresso indipendente su via Maioliche n. 2. È composto da 7 ambienti, comprensivi di un bagno ristrutturato a nuovo. Gli spazi consentono di inserire un numero complessivo di 14 scrivanie. È prevista la possibilità di utilizzare un ulteriore ambiente come archivio/ripostiglio/deposito.

Presso il locale sono attualmente in corso lavori di manutenzione volti alla rifunzionalizzazione degli spazi e, pertanto, la locazione potrà essere avviata – indicativamente - a partire dall’1 novembre.

La Fondazione Mic prenderà in considerazione unicamente manifestazioni di interesse che offrano un canone annuale superiore all’importo di 21.600 euro. È offerta la possibilità di prendere in locazione, insieme al locale, due posti auto all’interno della corte prospicente su piazza 2 Giugno, al canone annuo di 1.200 euro ciascuno.

L’avviso completo, insieme alle planimetrie del locale, è consultabile in una sezione del sito internet del Mic.

I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse a segreteria@micfaenza.org entro e non oltre la data del 19 settembre, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per locazione uffici Palazzo Muky”.

Per ulteriori informazioni i proposito, si può contattare: mgziccardi@micfaenza.org, numeri di telefono 0546 – 697318, 0546 - 697325.