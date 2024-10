Faenza, Ottobre Giapponese: le iniziative nel Faentino

Sabato e domenica tornano gli appuntamenti faentini del Festival Ottobre Giapponese, 22esima edizione, ideato da Ascig Ravenna e organizzato in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi a Faenza, Ravenna, Cervia.

Il titolo di quest’anno è “Bellezza tradizionale giapponese” che trova espressione alla mostra nella Galleria della Molinella (inaugurazione sabato alle 18) dove sono esposte opere artigianali di grande pregio in ceramica e in legno di cedro, lavorato con un particolare procedimento millenario e una tecnica ancora inesplorata in Italia, i cosiddetti “magewappa” di Odate provincia di Akita. In mostra anche tazze in ceramica della cerimonia del tè.

Sarà presente la Console Generale Aggiunta di Milano, Tokuko Nabeshima e gli artisti Kyosuke Hayashi, Tomo Hirai, Jun Isezaki, Koichiro Isezaki, Ryuichi Kakurezaki, Akio Niisato, Nami Takahashi, Kazue Wakabayashi. Dei magewappa si tratta di una prima nazionale, grazie al ruolo di Faenza, città riconosciuta dal ministero degli Esteri giapponese, quale ambasciatrice della cultura giapponese in Italia. Un attestato che deriva dall’esperienza dei gemellaggi e dalla storica collaborazione tra artisti locali e giapponesi, molti dei quali operativi a Faenza (Tomo Hirai per esempio).

Il Festival vedrà inoltre la speciale partecipazione della provincia di Ibaraki, gemellata con l’Emilia Romagna presente nel Salone della Bandiere con l’allestimento “Tradizione e contemporaneità dell’artigianato artistico”.

Domenica mattina alle ore 11 al Museo Internazionale delle Ceramiche si terrà il concerto “Noguchi Ujo e la poetica dell’innocenza” , Sarà coinvolta con laboratori anche la Ludodeca e numerose iniziative sono programmate a Ravenna e Cervia. F.D.