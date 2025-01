La Federazione italiana sbandieratori (Fisb) ha ufficialmente scelto Faenza come sede della Tenzone Argentea 2025, assegnando l’organizzazione dell’evento all’associazione Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo. La manifestazione si terrà nella città manfreda dal 18 al 20 luglio.

Il presidente del Gruppo, Maurizio Bertoni, ha accolto con entusiasmo questa notizia, dichiarando: «Siamo entusiasti di ospitare la Tenzone Argentea a Faenza, una città con una grande tradizione nell’arte della bandiera. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio culturale, ma anche per rafforzare i legami con la Federazione e con le altre realtà sbandieratorie italiane».

Anche il vicesindaco Andrea Fabbri ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Desidero ringraziare il presidente, i consiglieri e i cinque rioni di Faenza per l’impegno profuso nella candidatura, che porterà nella nostra città un gran numero di atleti e appassionati. Questo evento non solo valorizza Faenza, ma conferma anche il clima di collaborazione instaurato con la Federazione e i suoi vertici, quale fondamentale punto di riferimento per la crescita a livello nazionale e internazionale di questa storica disciplina».

La scelta della Federazione data a Faenza come sede della Tenzone Argentea evidenzia il ruolo di primo piano della città nel panorama nazionale dell’arte della bandiera, confermando il suo impegno nel promuovere e preservare questa antica tradizione.