Faenza, operazione antidegrado: sgomberata l’area ex cantina Zanzi

A Faenza continuano le operazioni antidegrado condotte dal Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, gli agenti di via Baliatico hanno portato a termine un intervento di sgombero e successivo smantellamento dei rifugi di fortuna nella zona di San Rocco, tra via Frontali e via Ravegnana, nell’area verde attigua all’ex cantina Zanzi. Negli ultimi anni quest’area privata, la cui destinazione è ancora incerta, è stata oggetto di abbandono e degrado urbano, diventando teatro di numerose segnalazioni da parte di residenti e cittadini. Le denunce riguardavano in particolare fenomeni di spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna da parte di gruppi di senza fissa dimora stabilmente presenti. L’operazione di stamattina è scattata: con il supporto operativo della polizia locale è stato effettuato uno sgombero completo delle baracche e dei rifugi precari allestiti all’interno del perimetro privato. Durante l’intervento, le persone rintracciate, che avevano trovato rifugio in condizioni igieniche e strutturali precarie, sono state identificate e successivamente allontanate.