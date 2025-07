Faenza, operazione ad alto impatto: allontanati due irregolari

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna, unitamente alla Compagnia dei Carabinieri di Faenza, ad una unità cinofila della Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale, ha eseguito un’operazione ad alto impatto sul territorio faentino.

Nello specifico, l’attività interforze si è sviluppata in un controllo massivo all’interno del parco Mita. Nell’area sono stati rintracciati una trentina di cittadini stranieri, risultati regolari sul territorio nazionale. Nell’occasione sono state elevate due sanzioni per consumo di sostanza stupefacente; un uomo con precedenti di polizia è stato accompagnato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza e, a suo carico, è stata emessa la misura di prevenzione dell’avviso orale.

I controlli si sono poi spostati in Corso Garibaldi, dove le verifiche hanno interessato anche diversi bar; proprio presso un esercizio commerciale sono stati rintracciati due cittadini albanesi non regolari sul territorio nazionale. Per uno è stato emesso l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni; l’altro è stato espulso mediante l’accompagnamento diretto in frontiera e condotto presso l’aeroporto di Roma ove è stato rimpatriato con volo di linea presso il proprio Paese di origine.