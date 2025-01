Faenza, occupano una casa e spacciano droga: arrestati

FAENZA. Non solo avevano occupato abusivamente un’abitazione, ma la utilizzavano per spacciare droga. Un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini i spaccio e un altro uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Faenza Borgo Urbecco in seguito di un mirato servizio di osservazione con appostamenti dedicati e dopo una approfondita attività di indagine. I due arrestati, entrambi italiani, pluripregiudicati senza fissa dimora, erano ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine che hanno operato un arresto in flagranza di reato contestando loro anche il reato di invasione di terreni o edifici poiché questi avevano occupato abusivamente una abitazione e rifiutavano di abbandonarla. Mentre il deferito, anche lui un italiano tossicodipendente e disoccupato, è stato trovato in possesso di una quantità di sostanza stupefacente sufficiente a perseguirlo a piede libero. In tutto i militari dell’Arma, a seguito delle perquisizioni d’iniziativa, hanno sequestrato quasi cento grammi di hashish, undici grammi di cocaina, due bilancini di precisione, milleduecentoventi euro in contanti provento di spaccio e vario materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle della sostanza stupefacente. I due arrestati hanno passato la notte in camere di sicurezza all’interno della Compagnia Carabinieri di Faenza e adesso affronteranno il processo per direttissima.