Faenza, nuovo progetto su disabilità e inclusione, coinvolti gli studenti delle scuole

L’associazione “Insieme a te” lancia la quarta edizione del suo concorso annuale dedicato alle scuole primarie di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno il concorso, intitolato “Un mare di ruote a colori”, invita i bambini delle primarie a creare copriraggi artistici ispirati al tema dell’amicizia per le “Sole mare”, le speciali sedie a rotelle che permettono alle persone con disabilità di vivere il mare in piena libertà. Un’occasione unica per sensibilizzare i più piccoli sul valore dell’inclusione, celebrando al contempo la loro creatività.

Novità di quest’anno è un secondo concorso, “Diventa tu promotore della spiaggia dei valori”, pensato per coinvolgere i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Questa iniziativa mira a offrire ai giovani studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività e le proprie capacità comunicative, realizzando un elaborato che promuova “La spiaggia dei valori” e abbia come tema centrale l’amicizia. I partecipanti potranno scegliere il formato dell’elaborato – video, grafico o altro – per dare vita al loro messaggio inclusivo.

Entrambi i concorsi culmineranno in una mostra degli elaborati alla galleria d’arte della Molinella di Faenza, visitabile dal 2 al 12 maggio 2025. La festa di premiazione si terrà invece il 14 aprile 2025 al PalaCattani di Faenza, dove tutte le scuole partecipanti saranno invitate a celebrare insieme questo percorso condiviso.

L’iscrizione ai concorsi è possibile fino all’11 gennaio 2025, con consegna degli elaborati entro l’1 aprile 2025. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili nella sezione Scuole del sito insiemeate.org.

Il progetto gode inoltre del supporto di alcuni istituti superiori di Faenza, che contribuiranno all’organizzazione logistica degli eventi, creando così una rete di collaborazione tra scuole di diverso grado.

L’associazione “Insieme a te” nasce a Faenza da un sogno di Dario, faentino affetto da sla, e dalla volontà della moglie Debora, delle figlie e degli amici di creare una struttura attrezzata e assistita che consentisse la balneazione ad ospiti affetti da ogni tipo di invalidità.

Grazie al contributo di tanti sostenitori, l’associazione nel tempo è cresciuta e ha acquistato sussidi e attrezzature di supporto e ha continuato ad accogliere gratuitamente centinaia di persone nella propria struttura balneare attrezzata: dal 2018 sono stati infatti accolti oltre 1400 ospiti supportati da più di 2100 volontari. Allo stabilimento, nel 2022 si è affiancata la gestione di 7 appartamenti accessibili destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari.

“Insieme a te” inoltre organizza, specialmente nelle scuole, iniziative, concorsi e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e su malattie specifiche come la sla e le malattie neuromuscolari, promuovendo così tra le persone, soprattutto tra i giovani, un coinvolgimento umano, sensibilizzazione e inclusione sociale. M.S.