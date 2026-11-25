Un nuovo spazio, più centrale, luminoso e profondamente intrecciato con il tessuto urbano. L’associazione Grd (Genitori ragazzi con disabilità) si prepara a scrivere una pagina importante del proprio percorso di emancipazione e inclusione sociale. Sabato alle 11 si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova sede associativa e sui rinnovati locali de “La Loggetta - Boutique del riuso”, al civico 3 di via XX Settembre, a pochi passi da piazza del Popolo e dal Duomo.

Il trasferimento dalla storica collocazione di piazza 2 Giugno non è soltanto un cambio di indirizzo logistico, ma la traduzione concreta di una precisa visione culturale: portare la presenza e il protagonismo dei giovani con disabilità nel cuore pulsante della vita cittadina, trasformando l’accoglienza e la sostenibilità ambientale in una reale palestra di indipendenza.

Nata nel 2013 come laboratorio sperimentale in collaborazione con l’Università di Bologna ed evolutasi nel 2024 nella sua veste attuale, “La Loggetta” è oggi un punto di riferimento per l’infanzia e la famiglia. Sugli scaffali trovano nuova vita abbigliamento, calzature, accessori, giocattoli, libri, passeggini e biciclette selezionati con cura.

Dietro il bancone e tra gli espositori operano direttamente i ragazzi con disabilità, affiancati da educatori professionali e volontari. Accogliere i clienti, gestire la cassa, riassortire la merce e curare l’allestimento rappresentano compiti reali attraverso cui consolidare competenze cognitive, relazionali e comportamentali.

La nuova sede consolida inoltre il legame con i Gruppi Agesci di Faenza, confermando la boutique come polo cittadino per la raccolta, il recupero e il riuso delle uniformi scout (camicie, maglioni, pantaloni e accessori), unendo l’essenzialità educativa allo spirito solidale. Accanto all’abbigliamento prosegue anche la realizzazione di bomboniere solidali per cerimonie ed eventi.

«Iniziare questo nuovo capitolo in via XX Settembre significa aprire la nostra associazione alla città in modo ancora più vivo e condiviso - afferma la presidente Paola Cani -. Vogliamo che questo spazio nel centro storico sia un punto d’incontro aperto a tutti, capace di accogliere chiunque desideri condividere un percorso di crescita reciproca. Con La Loggetta continuiamo a offrire ai nostri giovani una reale palestra di vita dove apprendere un lavoro, esprimere il proprio valore e dimostrarsi cittadini attivi».

Fondata nel 2004 da un gruppo di famiglie di ragazzi con sindrome di down e trasformatasi nel 2023 in “Genitori ragazzi con disabilità” odv, la realtà faentina riunisce oggi circa quaranta nuclei familiari del territorio. L’apertura in via XX Settembre va a potenziare un ecosistema di progetti sviluppato in sinergia con le istituzioni e il Terzo Settore della Romagna Faentina.

In partnership paritetica al 50% con la coop sociale Ceff “Francesco Bandini”, Grd gestisce “Le Botteghe” di via Pistocchi, negozio a bilancio sostenibile in cui lavorano circa venti ragazzi nella vendita di prodotti tipici e della filiera etica. Con il progetto “Provo a vivere da solo”, avviato nel 2021 insieme all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nove giovani adulti sperimentano la convivenza e la preparazione al “Durante e dopo di noi” in due case per l’autonomia (in via degli Insorti e via Scalo Merci).

Attraverso il Gruppo socio-educativo (Gse), i ragazzi in età scolare partecipano a laboratori su mobilità, gestione domestica e uso consapevole dello smartphone, oltre a iniziative come il laboratorio di pasticceria, i cui biscotti natalizi vengono venduti a “Le Botteghe”. Parallelamente gli educatori accompagnano i giovani in tirocini formativi presso aziende ed esercizi commerciali del territorio.