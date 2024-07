Faenza, nuovi progetti ideati da giovani faentini

Il percorso partecipativo “Giova-Fa” si è concluso con tre progetti vincitori che riceveranno un finanziamento totale di 24.000 euro. Questa iniziativa, co-finanziata dalla Regione, ha promosso la cittadinanza attiva e il coinvolgimento dei giovani di Faenza, offrendo loro l’opportunità di proporre e sviluppare idee su tre tematiche specifiche: transizione digitale, transizione ecologica e sostenibilità sociale. Ogni progetto vincitore riceverà un budget di 8.000 euro e dovrà essere realizzato entro il 2025.

Partito a marzo dello scorso anno, poi prorogato a causa dell’emergenza alluvionale, il percorso partecipativo ha visto il coinvolgimento sia delle scuole sia delle associazioni locali, grazie al supporto da parte di Cooperativa Officina Immaginata, che ha attivato una facilitazione mirata alla redazione dei progetti e alla candidatura sulla piattaforma.

Gli studenti coinvolti sono stati 380, in 14 scuole superiori di secondo grado a Faenza, e 10 tra le realtà giovanili che hanno partecipato attivamente, tra cui Agesci Faenza, Pigreco-Semi Intercultura, Gruppo fotografia Aula 21, Circolo Arci Prometeo, Rione Verde, Farsi Prossimo, Podcast Fuoriluogo, Faenza Ludens, Quartiere Borgo e Fronte Comune. Le proposte candidate sono state sottoposte a verifica preliminare e successivamente votate dai giovani. Al termine delle votazioni, una commissione tecnica ha stilato una graduatoria basata sul numero di voti ricevuti e sulla fattibilità tecnica.

Il progetto che ha ottenuto più voti è “Un Talk Fuoriluogo”, proposto da Podcast Fuoriluogo. Si tratta di un evento che intende riunire giovani di successo da tutta la Romagna per condividere le loro storie. Saranno presenti ospiti scelti dal pubblico giovane tramite sondaggi su Instagram, e l’evento includerà stand di associazioni locali, punti di ristoro e la promozione di altri eventi locali tramite podcast e social media. Il progetto che si è classificato al secondo posto è “Sub Astra: cinema sotto le stelle a Punta degli Orti”, proposto da un gruppo informale. Questo progetto trasformerà il parco di Punta degli Orti in un teatro all’aperto per serate cinematografiche sotto le stelle. I giovani potranno votare il film della serata attraverso sondaggi sui social media, creando un’esperienza coinvolgente e promuovendo la socializzazione. Il terzo progetto vincitore è “Teenage dream party”, proposto da un gruppo di giovani della classe 4°A-RIM dell’Istituto Tecnico Oriani. L’idea prevede la realizzazione di tre eventi musicali con musica degli anni 2000, inclusi successi dell’epoca e sigle di cartoni animati. Gli eventi si terranno nei mesi estivi e offriranno servizi di food & beverage e merchandising a tema.

«Giova-Fa è stato un percorso di partecipazione di cui siamo molto soddisfatti” – dice l’assessore Davide Agresti –. Le idee progettuali, sia quelle vincitrici sia quelle non, sono state pensate, promosse e votate da centinaia di ragazzi della nostra città. L’obiettivo è moltiplicare a Faenza le iniziative rivolte ai giovani, utilizzando per noi il metodo migliore: pensandole insieme a loro e dandogli fiducia». Le informazioni e i documenti relativi al percorso partecipativo sono consultabili pubblicamente sul sito dell’Unione. F.D.