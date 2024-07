Faenza, nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali

Alla sala conferenze di Romagna Tech in via Granarolo 62 si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, corso di laurea triennale del dipartimento di Chimica industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Mauro Comes Franchini, è stata aperta dai saluti dall’assessora all’Università del Comune, Martina Laghi, dal direttore della Fondazione Flaminia, Antonio Penso, dal direttore del Cnr – Issmc, Alessandra Sanson, e dal direttore del dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Loris Giorgini. A seguire, Elena Bernardi, presidente della commissione di laurea composta dalle prof.sse Tiziana Benelli e Carla Martini, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea. In particolare si si sono succeduti i quattro laureandi di questa sessione: Leonardo Babini di Bagnacavallo, Matilde Laconi di Bologna, Francesca Romoli di Castel San Pietro Terme; Martina Santarelli di Trento.

Il corso di laurea di Faenza ricopre un ruolo strategico per il territorio nel produrre laureati con competenze altamente professionali, la domanda da parte delle aziende a livello regionale ma anche nazionale è sempre molto alta ma si scontra col basso numero di laureati in discipline scientifiche. Per questo motivo è stata presa una importante decisione: dallo scorso anno accademico l’iscrizione al corso di laurea triennale è a accesso libero e non più a numero chiuso/programmato. Le immatricolazioni saranno possibili liberamente dal 25 luglio al 26 settembre 2024 per tutti i diplomati delle scuole superiori; sarà solo necessario, prima di immatricolarsi, sostenere un test non vincolante per una generica verifica delle conoscenze acquisite.