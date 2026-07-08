Faenza, nuove opportunità per un accesso rapido al mercato del lavoro

Oggi pomeriggio alle 18 la sede Its Maker Academy di Faenza presenterà in modalità online il corso biennale “Progettazione tecnologica avanzata”, dell’area progettazione e materiali. Il percorso forma il Tecnico disegnatore programmatore Cad-Cam, una figura sempre più richiesta nei settori automotive, motorsport, dei materiali compositi e della meccatronica.

Grazie alla formula online, diplomati e famiglie potranno partecipare senza vincoli di spostamento e ricevere informazioni dirette su programma, sbocchi professionali e modalità di iscrizione al biennio 2026-2028. Per chi preferisce un contatto di persona, è già in calendario anche un open day in presenza, fissato per il 22 luglio.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 2.000 ore in due anni, con impegno full-time (circa 35 ore settimanali) e frequenza obbligatoria minima dell’80%. Il costo per lo studente è di soli 200 euro per l’intero biennio, grazie al finanziamento pubblico garantito da Regione Emilia-Romagna, ministero dell’Istruzione e del merito e Fondo sociale europeo Plus (Fse+ 2021-2027), che coprono quasi integralmente la formazione.

Il modello didattico si fonda sul learning by doing: oltre il 40% delle ore è dedicato a tirocini in aziende leader del settore, dove gli studenti possono mettersi alla prova, scoprire il proprio talento e vivere da vicino il mondo del lavoro reale. Ad accompagnarli in questo percorso c’è una guida d’eccellenza: il 70% dei docenti è composto da professionisti del settore: non semplici insegnanti, ma veri e propri mentori pronti a condividere esperienza, passione e le sfide quotidiane del mestiere.

Completano l’offerta formativa esperienze Erasmus+, l’affiancamento di tutor esperti, borse di studio per merito, per studenti fuori sede, oltre a soluzioni abitative dedicate.

«Its Maker Academy nasce per offrire ai giovani una strada concreta verso il lavoro – dichiara Ormes Corradini, presidente di Its Maker Academy. A Faenza, in un territorio ricco di eccellenze industriali, formiamo tecnici che le aziende cercano davvero, perché costruiamo i nostri percorsi insieme a loro».

A confermare l’efficacia del modello sono i numeri: il 95% dei diplomati trova un’occupazione entro pochi mesi dal termine del corso.

L’open day online di oggi rappresenta quindi un’occasione per chi vuole comprendere meglio il percorso prima di iscriversi e trasformare la passione per la progettazione in una professione concreta.

Per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo https://itsmaker.it/open-days/web-open-day-faenza-8-luglio-2026/; il link per la partecipazione verrà fornito a ridosso dell’evento.