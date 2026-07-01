Faenza, nuove idee per il palio: progetto di rinnovamento dello stadio e un ente super partes per la gestione

Interessanti prospettive per il Palio del Niballo sono emerse nel corso del “Processo al Palio” registrato lunedì e in onda stasera alle 21 su Teleromagna (Canale 14) e quindi sulle piattaforme web e social (Facebook, Faenzawebtv e Youtube). Il format condotto da Maurizio Marchesi ha visto radunati presso l’agriturismo Contea di Val d’Amone un nutrito parterre di ospiti: il sindaco e magistrato Massimo Isola, la funzionaria uscente del settore cultura Benedetta Diamanti alla sua ultima esperienza con il Palio, se non rientrerà attraverso altre formule, i cinque capi rioni, la reggente del Gruppo Municipale (Claudia Pertosa), il podestà della giostra (Cristian Malavolti), il maestro di campo (Nicola Solaroli), cavalieri e giornalisti. Vivace è stato il confronto sullo stadio, lo stato in cui versa, la capienza, l’utilizzo promiscuo tra calcio e giostre. E poi la gara tra conferme, delusioni, talenti emergenti. Gestione e organizzazione sono state oggetto di valutazioni improntate alla creazione di un ente. E ancora l’esuberanza delle tifoserie che spesso degenera nel volgare e scurrile, tipico delle città di palio, dove la goliardia è di casa, ma non gradita a tutti, perché ci sarebbe modo e modo di tifare, senza incidere sul rispetto verso chi si esibisce.

Cinquemila posti sono pochi allo stadio. Sono rimaste fuori centinaia di persone, e ha trovato terreno fertile un mercato dei biglietti incontrollato. I rioni sono favorevoli a un impianto tutto loro, ma vogliono il Bruno Neri, sul quale vanta diritti anche il Faenza Calcio. Già lo scorso anno il sindaco annunciò interventi consistenti sull’impianto: «Abbiamo creato le condizioni e aperto gli spazi in bilancio affinché chi subentrerà nella prossima legislatura possa ritenere prioritaria una consistente ristrutturazione, non di migliaia di euro, ma di milioni».

La prossima legislatura è iniziata ed arrivata la conferma. Isola ha aggiunto il tipo di percorso che ci si prefigge: «La creazione di un Ente Palio a cui affidare gestione e organizzazione delle manifestazioni, attivo tutto l’anno, unitamente agli adeguamenti impiantistici e a un ritrovato equilibrio condiviso tra i fruitori».

Tale processo ha stimolato dibattiti anche fuori onda: il percorso impiantistico sarebbe binario con quello di un ente a guida super partes, probabilmente, attraverso la figura di un manager, che però dovrebbe essere gradito ai rioni.

Si è vociferato della stessa Benedetta Diamanti (funzionaria da decenni anima del Palio), che però non rientra nelle aspettative dei rionali, per questioni di rigidità burocratica. Lei stessa a commento della sua esperienza (andrà in pensione) si è definita «poco simpatica ai rioni», ma si è giustificata con «la complessità della materia, delle normative, delle leggi che lasciano pochi spazi e includono decisioni che possono non essere condivise. Ciò nonostante Faenza ha fatto scuola e la stanno seguendo diverse città di palio».