Faenza, nuove idee per il palio: progetto di rinnovamento dello stadio e un ente super partes per la gestione

Faenza
Il “Processo al Palio” registrato lunedì e in onda stasera alle 21
Il “Processo al Palio” registrato lunedì e in onda stasera alle 21

Interessanti prospettive per il Palio del Niballo sono emerse nel corso del “Processo al Palio” registrato lunedì e in onda stasera alle 21 su Teleromagna (Canale 14) e quindi sulle piattaforme web e social (Facebook, Faenzawebtv e Youtube). Il format condotto da Maurizio Marchesi ha visto radunati presso l’agriturismo Contea di Val d’Amone un nutrito parterre di ospiti: il sindaco e magistrato Massimo Isola, la funzionaria uscente del settore cultura Benedetta Diamanti alla sua ultima esperienza con il Palio, se non rientrerà attraverso altre formule, i cinque capi rioni, la reggente del Gruppo Municipale (Claudia Pertosa), il podestà della giostra (Cristian Malavolti), il maestro di campo (Nicola Solaroli), cavalieri e giornalisti. Vivace è stato il confronto sullo stadio, lo stato in cui versa, la capienza, l’utilizzo promiscuo tra calcio e giostre. E poi la gara tra conferme, delusioni, talenti emergenti. Gestione e organizzazione sono state oggetto di valutazioni improntate alla creazione di un ente. E ancora l’esuberanza delle tifoserie che spesso degenera nel volgare e scurrile, tipico delle città di palio, dove la goliardia è di casa, ma non gradita a tutti, perché ci sarebbe modo e modo di tifare, senza incidere sul rispetto verso chi si esibisce.

Lo stadio e l’Ente Palio

Cinquemila posti sono pochi allo stadio. Sono rimaste fuori centinaia di persone, e ha trovato terreno fertile un mercato dei biglietti incontrollato. I rioni sono favorevoli a un impianto tutto loro, ma vogliono il Bruno Neri, sul quale vanta diritti anche il Faenza Calcio. Già lo scorso anno il sindaco annunciò interventi consistenti sull’impianto: «Abbiamo creato le condizioni e aperto gli spazi in bilancio affinché chi subentrerà nella prossima legislatura possa ritenere prioritaria una consistente ristrutturazione, non di migliaia di euro, ma di milioni».

La prossima legislatura è iniziata ed arrivata la conferma. Isola ha aggiunto il tipo di percorso che ci si prefigge: «La creazione di un Ente Palio a cui affidare gestione e organizzazione delle manifestazioni, attivo tutto l’anno, unitamente agli adeguamenti impiantistici e a un ritrovato equilibrio condiviso tra i fruitori».

Tale processo ha stimolato dibattiti anche fuori onda: il percorso impiantistico sarebbe binario con quello di un ente a guida super partes, probabilmente, attraverso la figura di un manager, che però dovrebbe essere gradito ai rioni.

Si è vociferato della stessa Benedetta Diamanti (funzionaria da decenni anima del Palio), che però non rientra nelle aspettative dei rionali, per questioni di rigidità burocratica. Lei stessa a commento della sua esperienza (andrà in pensione) si è definita «poco simpatica ai rioni», ma si è giustificata con «la complessità della materia, delle normative, delle leggi che lasciano pochi spazi e includono decisioni che possono non essere condivise. Ciò nonostante Faenza ha fatto scuola e la stanno seguendo diverse città di palio».

La gara

Con Borgo Durbecco vittorioso si sono complimentati tutti. Un rimpianto lo ha espresso il rione Verde, per un piccolo infortunio al cavaliere Marco Diafaldi (un risentimento all’inguine) che ne ha inficiato la prova. Fa sperare la buona prova del Giallo (secondo agli spareggi) con il cavaliere Gertian Cela che ha solo 25 anni. Fa riflettere comunque la vittoria in entrambe le giostre di due “mercenari”, motivo di dibattito sulla necessità di una scuola di equitazione, che trova difficoltà ad essere creata, come peraltro succede in altre città di palio. L’ambiente è molto chiuso e la formazione avviene spesso per l’impegno di ex cavalieri che tramandano l’arte in modo esclusivo e riservato.

Tifoserie

Permangono eccessi discutibili tra i tifosi. Qui è arrivata anche una proposta che, seppur provocatoria, può essere considerata: indirizzare il tifo verso formule che miscelano agonismo e spettacolo, formando squadre da premiare, tipo cheerleader.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui