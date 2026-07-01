Faenza, nuove idee per il palio: progetto di rinnovamento dello stadio e un ente super partes per la gestione

Interessanti prospettive per il Palio del Niballo sono emerse nel corso del “Processo al Palio” registrato lunedì e in onda stasera alle 21 su Teleromagna (Canale 14) e quindi sulle piattaforme web e social (Facebook, Faenzawebtv e Youtube). Il format condotto da Maurizio Marchesi ha visto radunati presso l’agriturismo Contea di Val d’Amone un nutrito parterre di ospiti: il sindaco e magistrato Massimo Isola, la funzionaria uscente del settore cultura Benedetta Diamanti alla sua ultima esperienza con il Palio, se non rientrerà attraverso altre formule, i cinque capi rioni, la reggente del Gruppo Municipale (Claudia Pertosa), il podestà della giostra (Cristian Malavolti), il maestro di campo (Nicola Solaroli), cavalieri e giornalisti. Vivace è stato il confronto sullo stadio, lo stato in cui versa, la capienza, l’utilizzo promiscuo tra calcio e giostre. E poi la gara tra conferme, delusioni, talenti emergenti. Gestione e organizzazione sono state oggetto di valutazioni improntate alla creazione di un ente. E ancora l’esuberanza delle tifoserie che spesso degenera nel volgare e scurrile, tipico delle città di palio, dove la goliardia è di casa, ma non gradita a tutti, perché ci sarebbe modo e modo di tifare, senza incidere sul rispetto verso chi si esibisce.